Kommunal nyttårshilsen – eiendomsskatten øker med 61 prosent

Kommunen er byens viktigst arbeidsgiver med over 12 000 dyktige medarbeidere. Samtidig er den en monopolbedrift som kan øke eiendomsskatten uten at vi skattebetalere kan gjøre annet enn å punge ut. Jeg betaler gjerne min skatt med glede, men årets nyttårsbrev fikk meg til å reagere.

Hør bare her: Regjeringen reduserte maksimum eiendomskattesats til fire promille for 2021. Det ville bety redusert skatt for oss i denne byen. Bystyret følger opp med å redusere skattesatsen fra 5,2 til 3,2 promille. Men samtidig øker de skattegrunnlaget med 162 prosent, hvilket for min 46 år gamle bolig gir en økning i eiendomsskatten for 2021 fra 7 326 til 11 827 kroner. Har bystyret vært klar over konsekvensen av vedtaket sitt?

