Blir norsk et kjønnsløst språk?

Fredag hadde Adresseavisen artikkelen «Lensmann eller leder». Interessant artikkel, men nede i artikkelen sies at «Ofte spiller ikke kjønnet noen rolle, og ord som sangerinne er heldigvis kastet på skraphaugen for lengst». Hva er galt med ord som beskriver noe eksakt uten å måtte bruke flere ord/setninger for å si det man ønsker? Selvfølgelig kan man si/skrive kvinnelig sanger, men hvorfor?

Språket blir vel heller fattigere ved å kutte ut slike ord. Og hvorfor kan man ikke skrive lærerinne i stedet for kvinnelig lærer hvis det er nettopp det man vil ha fram? Er det en misforstått feminisme i Norge som står bak dette eller er det noe annet? Jeg vet ikke, men å kunne uttrykke seg kort og konsist må vel anses å være en fordel. At ordet frøken for lærerinne (unnskyld: kvinnelig lærer) er tatt ut, er vel de fleste enige om er bra. Ordet sykepleier dekker som jeg forstår begge kjønn. I gamle dager ble vel ordet sykepleierske brukt, og da var det kvinnelig sykepleier man snakket om. Nå hører vel man så godt som aldri dette ordet brukt. Synd. Men hva er i så fall galt med bruken av dette?

I spansk språk er det for eksempel et eget ord for mannlige lærere (professor) og kvinnelige lærere (professora). Det samme gjelder for mannlige og kvinnelige leger (og mye annet). Hvis en dame (i Spania) skal bestille time hos gynekolog, ser hun ut fra tittelen om det er mann eller dame. I Norge kan navnet fortelle deg det, men ikke alltid.

Det nye ordet «hen» synes jeg er fornuftig å bruke hvis sammenhengen tilsier det, men mener man han eller hun, så skriv det! Et levende språk er i stadig utvikling, men hvis utviklingen medfører at språket blir fattigere, er det grunn til å tenke over veien det går.