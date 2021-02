Kritiserer TOBB: Og de skal belære oss om etikk og moral?

Sjåfør fikk førerkortet beslaglagt: - Har forklart at han så jenta da det var for sent

Det er ganske freidig av styreleder og administrerende direktør i TOBB å dra inn moral som et argument for å bygge ut på Overvik, slik de gjør i sitt seneste innlegg i debatten. I innlegget etterlyser Bergquist og Sotberg kommunens moralske kompasskurs og anklager de folkevalgte for å opptre umoralsk. Bakgrunnen for umoralen er at politikerne har sendt signaler om at den omstridte Overvik-utbyggingen kan bli utsatt og i verste fall omgjort til landbruksjord.

Siden den gang har Overvik-utbyggerne, som har regnet med et utbytte på ni milliarder i fortjeneste for at folk skal kjøpe seg et sted å bo, jevnlig vært ute i media. Overvik-saken handler om en gruppe mennesker som har sikret seg retten til å bygge ut et område, stikk i strid med gjeldende jordvern- og byutviklingspolitikk. De truer nå politikerne med et søksmål som vil ruinere kommuneøkonomien om de vinner. Og de skal altså belære oss om etikk og moral.

Sotberg og Bergquists innlegg er en forlengelse av det politiske spillet om Overvik. Målet ser ut til å være å bygge ned matjord, langt fra byen, for å selge leiligheter dyrt mens det enda er fart i boligmarkedet. Ser man på desperasjonen i hvordan utbyggerne nå uttrykker seg, virker det som om det haster. Overvik må bygges ut før sentrale byutviklingsområder som Sluppen, Brattøra, Nyhavna og Lilleby. Det skjer selv om det ikke er særlig mangel på boliger i byen, og selv om det er tvilsomt at det å bygge flere boliger er det beste for å stagge boligprisveksten.

En leilighet i salgstrinn 1 på Overvik koster for eksempel 70 000 kroner per kvadratmeter. Det som haster på Overvik, er ikke byutvikling, men å få ut profitt. Utbyggerne vet at det er billigere å bygge ut på matjord, at den politiske vinden er i ferd med å snu med tanke på jordvern og byutvikling – og at de nå må smi mens jernet fortsatt er lunkent.

Hvis utbyggerne gjennom slike utspill, og etter det jeg oppfatter som trusler og lobbyisme, likevel får bygge på Overvik, og håver inn sitt milliardutbytte, så kan det ikke kalles annet enn en fallitterklæring for demokratiet. Det er en hån mot framtidige generasjoners matsikkerhet. Overvik er en jordvernkatastrofe, et elendig byutviklingsprosjekt og en moralsk kollaps.

Sotberg og Bergquist etterlyser moral, etikk og anstendighet – og de kan opplyse oss om at kompasset er et viktig hjelpemiddel, særlig på langtur. Vårt moralske kompass ligger i oss alle, og er viktig når man er i villrede, skriver de. Dessverre virker det i innlegget som direktøren og styrelederen har mistet sine egne innebygde kompass, og det vil derfor være en særdeles dårlig idé å la de peke ut retningen i politikken videre.

