AtBs arroganse og fylkeskommunen

Saken oppdateres.

Vi regner med at fylkespolitikerne som har tildelt AtB ansvaret for kollektivtrafikken, følger med i media om hvordan AtB forvalter denne tilliten. Vi regner derfor også med at dere har registrert misnøyen, ikke minst med arrogansen, og det som oppfattes som kynisk drift fra oss som lojalt benytter selskapet. Eksempler er at AtB ikke svarer på hvorfor kortlesere er fjernet fra bussene, bøtelegging av passasjerer som ikke har hatt anledning til å betale og opplysningen fra Trond Sæternes i Midtnorsk debatt i denne avis 6. november 2020: «Jeg forsøkte å ringe AtB i april/mai, men «direktøren» ville ikke snakke med meg, men ga beskjed til sentralbordet at jeg måtte sende en mail, noe jeg overhodet ikke har tilgang til».

Vårt pensjonistutvalg har også fått erfare arrogansen. 17. februar i 2020 sendte vi brev til styret i AtB om høye tellerskritt og nettopp fjerning av kortlesere. Når purring på svar ikke ble sendt før 21. september, så skyldes dette at vi regnet med at koronaen ga AtB nok å gjøre. Når vi per i dag ikke har mottatt svar, og når det hittil ikke at har vært gitt signaler fra fylkespolitikerne om at AtBs kundebehandling er uakseptabel, finner vi å måtte fremme saken på denne måte. Vi forventer å få svar fra Trøndelag fylkesting med fylkesordfører Tore O. Sandvik som ansvarlig for at dette skjer.

