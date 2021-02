For oss som ikke er klemmere, har det vært et befrielsens år

For oss som ikke er klemmere, har det vært et befrielsens år

Saken oppdateres.

Når man leser avisen og ser fjernsyn i disse dager, ser det nesten ut som om hovedhensikten med vaksine er at folk skal kunne klemme igjen! For oss som ikke er klemmere, har det siste året vært et befrielsens år. Vi har ikke behøvd å skynde oss å rekke ut hånden en gang når vi traff kjente. Begynner å lure på om jeg ikke skal møte på Postterminalen og få vaksine. Da kan jeg bare si at jeg ikke er vaksinert når jeg møter folk jeg knapt kjenner, og som er i ferd med å hive seg rundt halsen på meg istedenfor å si god dag.

LES OGSÅ: – Den store forskjellen blir at man får muligheten til å gi en klem

Når begynte dette med klemming? Innen noen familier har det vel vært en naturlig måte å oppføre seg på, men hos andre har det begrenset seg til å klemme små barn. For oss ikke-klemmere virker klemming påtrengende og til tider ubehagelig. Tenk på det nå når vaksinen begynner å virke. For mange er det nok å si hei eller god dag når vi møtes.