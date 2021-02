Begravelsesagenten, den kyniske, kalkulerende og slue selgeren?

Saken oppdateres.

Forrige uke skrev Birger Sivertsen: Har familien råd til bisettelse?

Fra jeg var liten, husker jeg at jeg leste Lucky Luke. Der var ofte begravelsesagenten til stede når det skulle være duell. Han sto med gribben på skulderen og tommestokken lett tilgjengelig. Jeg, som 4.-generasjons begravelsesagent, lurte alltid på hvorfor han gjorde dette. Det var jo ikke slik min far og bestefar sto, og ikke kjente jeg det igjen heller. Nå kan det se ut som mange fortsatt har den forestillingen som var i den populære tegneserien. Jeg ønsker å vise alle at begravelsesagenten faktisk er en empatisk, systematisk, nøye og varm person, som gjør sitt beste for å hjelpe etterlatte i en vanskelig situasjon.

LES OGSÅ: Man tenker vel ikke på å prute når man har mistet en av sine kjære

Mange tror at begravelsesbyråer ansetter slue selgere, som skal prøve å utnytte etterlatte i en sårbar situasjon. Jeg sitter som daglig leder i et stort familieeid begravelsesbyrå og kan fortelle at vi ansetter ikke selgere. Nettopp av den grunn; Vi ønsker ansatte som er gode, varme og hjelpsomme, uten nødvendigvis å selge den dyreste kisten. Vi mener at kunden må selv få bestemme om han ønsker en enkel rimelig furu kiste som passer til avdøde eller om han ønsker en kostbar designer kiste. Valget skal komme som følge av hva etterlatte ønsker.

Vi gir også alltid et prisoverslag i god tid før gravferden, slik at de etterlatte kan se at dette er innenfor det de selv ønsker. Prisene våre ligger offentlig på våre nettsider og alle som går inn kan se at ønsker man det helt billigste, så kan man få dette for 9 500 kroner, og alle som ikke har formue kan få opptil 25 000 i støtte – som vi i begravelsesbyrået hjelper til med å sende inn søknad om. Ikke tar vi betalt for å gjøre det heller.

En annen myte er at begravelsesbiler er kostbare for familien å leie. Vi som begravelsesbyrå ønsker alltid å kjøre den avdøde i en pen, ren og respektabel bårebil. En slik bil blir spesialbygget i Nederland eller Tyskland. Det tar opp mot ni måneder å bygge den, og den koster alt fra 1,2 millioner til 2,0 millioner, selv uten engangsavgift. De må forlenges med minst 80 cm og bygges «custom made» for å få plass til alle typer kister.

LES OGSÅ: Før kostet det opptil 12 000 kroner – nå det blitt helt gratis

Vårt begravelsesbyrå tar 1 250 kroner for en transport med bårebilen, og vi må ha fire bårebiler fordi fredag er en populær begravelsesdag. Dette betyr at vi har en overkapasitet på disse bilene og hver bil kjører maksimalt 200–300 turer i året. Da skjønner man at en slik bil må være i begravelsesbyrået i mange år – før den begynner å betale seg. Faktisk er våre begravelsesbiler utbetalte først når de er når de er 5–8 år gamle. De vaskes før hver tur, og det som for mange oppleves som en «kort tur» er i realiteten for oss aldri under 60 minutter og ofte mellom 3–5 timer, da bilen venter under bisettelsen. Vi kan jo ikke komme for sent, eller med skitten bil når kisten bæres ut av de etterlatte. Det ville tatt seg ut.

Begravelsesbyråer har timepriser på 600–950 kroner i timen, og alle som har brukt en håndverker skjønner at dette ikke er dyrt i dag. Og ja – vi tar tillegg for kveld, natt og helg. Konsulentene jobber 24/7. Så når etterlatte møter våre konsulenter i kirken der de bistår opp mot 4–5 timer i seremonien, så er det ikke uvanlig at konsulenten har hatt vakt og vært ute hele natten og hentet døde i ulykker, på helse- og velferdssenter eller der noen har valgt å avslutte livet på grusomme måter, som jeg ikke vil komme inn på her. Ansatte er også fagorganiserte i begravelsesbyråer og det å ha en vaktordning koster begravelsesbyrået over én million hvert år. Dette må selvsagt betales, og det gjør at vi må ta honorarer for den jobben vi utfører. Ellers får ikke etterlatte hjelp når de trenger det.

LES OGSÅ: Fakta om død og begravelser

En gravferdskonsulent jobber mye, og hvis de som tror byråer og gravferdskonsulenter tjener masse, vil jeg anbefale dere å søke på begravelsesbyråer. Da vil de se at de fleste begravelsesbyråer sitter igjen med små overskudd, kanskje 5–15 prosent av omsetning. Dere finner mest sannsynlig ikke noen gravferdskonsulenter på inntektstoppen eller på formuestoppen i din kommunen heller.

En gravferdskonsulent tjener i dag ofte mellom 450–600 000 i året – avhengig av hvor mye helger og netter han/hun har jobbet. Det å være familie til en som er gravferdskonsulent, er mildt sagt en utfordring. Han/hun må rykke ut og hente døde innen 30 minutter, når telefonen ringer klokken 03.00 på natten, eller på helligdager, da de fleste andre har fri. Det er ingen dans på roser.

En begravelse koster mye penger, det er det ingen tvil om. Den kan koste alt fra 9 500 til over 100 000, men jeg mener, håper og tror at vi klarer å finne det riktige nivået for dem det gjelder. Vi kan også gjøre feil vurderinger som alle andre, men fra tilbakemeldingene vi får fra våre kunder, så virker det som flertallet mener de får den gravferden, den «feiringen/minnestunden» av et levd liv de ønsker – slik at sorgen etter et tap, kan bli lettere å leve videre med. Felles for alle som arbeider i begravelsesbyråer er at de setter stor pris på å hjelpe, gjøre en forskjell for de etterlatte og bidra med praktisk hjelp og støtte.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe