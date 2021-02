NTNU ønsker ikke å være arrogante

For oss som ikke er klemmere, har det vært et befrielsens år

Adresseavisen skriver på lederplass fredag 19. februar at NTNU ikke må opptre arrogant. Helt enig. Vi ønsker ikke å være arrogante i vår campusutvikling.

I løpet av det neste tiåret skal NTNUs virksomhet i Trondheim samles i området rundt Gløshaugen. Vi skal utvikle universitetet. Og nye bygg og ombygginger skal bidra til å støtte den faglige utviklingen ved NTNU.

I Grensen ønsker vi å samle våre utadrettede estetiske og skapende fag innen kunst, arkitektur, musikk og design. Dette ønsker vi å gjøre sammen med Studentersamfundet og NRK. Vi samarbeider tett i dag, og ønsker å få enda mer ut av samarbeidet ved å komme tettere på hverandre.

Vi holder på å utforske hvordan dette kan gjøres. Reguleringsplanprosessen som skal avklare de fysiske rammene startet i høst. Da blir de dilemmaene vi står overfor når vi skal utvikle et universitet midt i en by med ett mye tydeligere og mer konkrete.

Da blir det også tydeligere at dette kan berøre «hus og hjem». Det forstår vi er vanskelig. Vi tar på alvor at møtet med NTNU kan oppleves som et møte med en gigant, og at man kan føle seg maktesløs som privatperson i møte med en stor offentlig institusjon. Vi har mye kontakt med naboene, men vi kan alltid bli bedre.

I planprogramprosessen som gikk fra 2017 til 2019 fikk alle grunneiere med eiendommer direkte berørt av NTNUs campusplaner tilbud om egne møter. Noen benyttet seg av tilbudet, men ikke alle. Dialogen har fortsatt etter hvert som planene har utviklet seg, sist gjennom formelt skriv om oppstart av reguleringsplanarbeidet.

Campusplanene har vært i utvikling over mange år, og vi skjønner at det har vært vanskelig for naboene i Grensen å se tidligere i prosessen hvordan planene kan berøre dem. NTNU har ved siden av formelle skriv om reguleringsplanarbeidet sendt eget brev til alle eierne og leietakerne i Grensen med navn og nummer til en konkret medarbeider de kunne ta kontakt med. Dette følger vi nå opp og har invitert til direkte møter med de det gjelder.

Vi forstår at det oppleves brått og vanskelig å plutselig innse hva utbyggingsplanene kan innebære. Selv om bystyret ikke vedtar reguleringsplanene før i 2022, og ingenting er bestemt enda. Derfor er det så viktig at vi nå har fått disse tilbakemeldingene.

