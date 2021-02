Ros og ris til St. Olavs hospital

Saken oppdateres.

Etter nylig å ha tilbrakt en uke ved St. Olav grunnet en kreftoperasjon, har jeg følgende refleksjoner: Jeg følte meg meget godt ivaretatt både før og under oppholdet av sykehusansatte, som jeg opplevde som både imøtekommende, hyggelige, og svært omsorgsfulle. Så når det gjelder den delen av oppholdet, har jeg bare ros å gi og absolutt intet å klage på! Men det var et par andre saker jeg opplevde som overraskende i negativ retning:

Nå når man har strenge smittetiltak overalt ellers i samfunnet, så synes dette å være langt mer avslappet inne på regionens største sykehus hvor tusenvis av ansatte, pasienter og andre ferdes daglig. Når det på enhver butikk, og utested forlanges at man bærer masker, så er det merkelig at et slikt tiltak ikke gjelder på et sykehus hvor det blant annet befinner seg mange syke og eldre personer. De tilhører sårbare grupper med hensyn til covid-19-smitte. Avstandsanbefalingene så i tillegg ut til å bli tolket svært liberalt inne på avdelingene.

Når det kommer til mattilbudet pasientene blir tilbudt ved St. Olavs, er det merkelig lite friske og sunne bær, grønnsaker og frukt i kosten. Frukt og bær var knapt synlig i den maten jeg observerte, samt at grønnsaktilbehøret i stor grad besto av kokte poteter. De få andre grønnsakene som ble servert, var også godt kokt og de inneholdt færre gode næringsstoffer og vitaminer enn friske, rå grønnsaker. Middagene fikk assosiasjoner tilbake til de kjedelige og ikke så helsebringende middagene undertegnede husker fra barndommen på 1950-1960-tallet.

Jeg håper noen fra sykehusets ledelse kan svar på dette innlegget og forklare om undertegnede har misforstått noe, eller om man tenker å gjøre noen endringer vedrørende de ovennevnte ankepunktene!

