Sånn kan det gå når «uvitende» damer skal selge bil

Saken oppdateres.

Jeg har i mange år hatt samme bilmerke, og har vært strålende fornøyd med forhandlers kundeservice. Derfor ble erfaringen jeg nå skal fortelle desto sterkere. Vi var to damer som skulle selge vår avdøde onkels bil. På grunn av smittesituasjonen og mange oppgaver det er å jobbe med et dødsbo, valgte vi å selge den til merkeforhandleren til vår onkel. Vi mente at dette var den beste løsningen, så «enkle» er vi. Tok kontakt, og selvfølgelig skulle de hjelpe oss, det skulle bare mangle!

Vi avtalte at jeg skulle komme med bilen for takst, og etter det bli enige om pris. «So far, so good!». Etter en del venting, diskuterer vi pris og han tilbyr et beløp. Jeg spurte hva de skulle legge den ut for, og da fikk jeg høre at det var ca. 30–40 tusen over prisen vi skulle få. «Vi må jo tjene litt penger vi også». Jo da, det er jo rimelig, vi leker ikke butikk!

Etter det gikk alt sin gang, bilen ble solgt til forhandler og penger kom inn på konto. Puh! Greit å være ferdig med det. Nysgjerrig som jeg er, sjekket jeg for noen dager siden nettsiden deres og så at bilen lå ute til salgs. Jøss, der fikk jeg en overraskelse gitt! Prisen var 90 000 over den summen vi fikk! Liten prisøkning ja?!

Jeg tar kontakt med forhandleren, og får da vite etter litt undersøkelse, at den hadde blitt priset feil. De skulle begynne med en pris ca. 50 000 over summen vi fikk. Ok, hva skjedde med den prisen jeg fikk vite første gang? Jo, det var minimumsprisen det.

Moralen her må vel bli til alle dere selgere der ute: Spill med åpne kort og ikke gi kunden en følelse av å bli behandlet som «uvitende» og naive. Det er den beste markedsføringen dere kan få! Jeg vet i hvert fall at jeg har lært en lekse, og at jeg aldri kommer til å anbefale denne bilforhandleren! Jeg ble en erfaring rikere.