Det er mye jeg ikke forstår, Høie

Jeg er ingen ekspert på smittevern, eller noe som helst annet for den saks skyld. Jeg driver utesteder og har jobbet i hotell og restaurantbransjen i 31 år. Smittevern og det å styre et land, er langt fra hva jeg har kompetanse på. Men likevel tillater jeg meg å stille noen spørsmål nå ca. ett år etter at pandemien traff oss her på berget.

Sist sommer hadde vi i en periode på ca. 3 måneder ingen nye smittede i Trondheim. Smitten var også lav i hele landet. I mitt enkle hode så er det da lurt å opprettholde denne situasjonen. Hvorfor fikk vi ikke kontroll på grensene? Jeg skjønner at vi er avhengige av arbeidsfolk utenfra, men hvorfor har du ikke innlosjert dem på tomme hoteller, under streng bevoktning og testing før de ble sluppet løs i samfunnet? Hvorfor kunne/kan du ikke sørge for at dette blir en løsning som er gangbar både for bedriftene og for landet som helhet?

Arbeidsgiver kunne for eksempel betalt to dager lønn og karantenehotell, og staten betalt de siste åtte dagene? I mitt hode ville kostnadene både økonomisk, men også på alle andre måter blitt lavere for landet og for oss som innbyggere. Men, hva vet vel jeg om dette?

Hvorfor går det så tregt med vaksineringen? Vi måtte bli med EU i deres program for innkjøp og distribusjon av vaksiner, for uten EU ville alt bli vanskelig. Dette ble også brukt som forklaring på hvorfor vi sist sommer åpnet for turisme. EU brukte deltagelse i vaksineprogrammet som pressmiddel for å få oss til å åpne grensene, både inn og ut.

Israel har vel per dags dato vaksinert i overkant av sju millioner. Israel har vel verken egen produksjon av vaksiner eller er medlem av EU. Igjen skjønner jeg ikke dette. Det jeg skjønner, er at Israel har en lang tradisjon med å forsvare egne innbyggere (i hvert fall en del av dem). Hvordan er det med den tradisjonen her på berget?

Hvorfor er skjenkesteder under strenge restriksjoner samtidig som befolkningen privat kun har «anbefalinger» om hvordan de skal forholde seg til sosiale sammenkomster og fester, jamfør saken med hjemmefest i Klæbu? Hvorfor åpner du «religiøse forsamlingshus», men stenger oss når vi har meget lav smitte og disse «religiøse forsamlingene» står bak flere store utbrudd? Som du skjønner, Bent Høie, det er veldig mye jeg ikke forstår.

