Så skuffende, Britannia ...

Har sittet og sett på tv-serien om vår edelsten i byen, Britannia. Følte meg stolt, og tenkt at nå skal jeg virkelig ta en tur i baren/kafeen til helga! Gleder meg til en søt og god kremkake à la kafé Erichsens potet, spiste jo den sist. Godt mottatt som alltid, flott bord, vannglass servert. Topp start.

Så var det menyen, da. Alle de tidligere smørbrødene var borte og erstattet. Med tanke på kake etterpå, valgte jeg det som så lettest ut: Crostini. Skinke. Min venninne tok en rett med guacamole og lefse. Begge rettene kostet over 200 kroner. Jeg fikk noen bitte små bleke biter på et brett. Skinkebiten var nærmest hvit. Persillen oppå var blek grønn. Smakte ingenting. Venninna mi fikk et lass med guacamole og noen sprø flak stukket nedi. Vi spiste pliktskyldigst opp. Da kelneren kom og spurte om det smakte, måtte jeg likevel si at det i grunnen ikke gjorde det. Da skal du få gratis kake, lovte han. Hyggelig.

I menyen sto det ikke noe om kake. Og «potet» ble ikke servert i helgene, ble vi opplyst. Men det står kaker på disken! Ok. Bestilte ostekake og sjokolademoussekake. Begge reagerte ved første skje i munnen. Dette virket gammelt, sa jeg. Samme her, bemerket venninna mi. Tydeligvis laget før helga og oppbevart i kjøleskap.

Ja, ja. Vi klaget ikke mer, men var enige om at dette ikke var dagen for det store Britannia-besøket. Så kom regninga. Påført kake. Samme kelner sto klar med kortterminalen. Du sa jo tydelig i sted at jeg skulle få kaka gratis? Det husket han ikke, men selvfølgelig kunne jeg det. Vi betalte full pris og gikk. Men tenkte at dette var ikke Britannia verdig. Med så mange kafeer i byen med kvalitetsmat på en lørdag, var dette bare trist.