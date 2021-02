Er NRK helt på tur?

På tide at NRK takker Lars Monsen for lang og tro tjeneste?

NRK har vært mye på tur, fra fjord til fjell. Det håper jeg de fortsetter med, gjennom egenproduserte programmer eller innkjøpte, som omhandler naturen og menneskers møte med den. Norsk rikskringkasting har også vært mye på tur med Lars Monsen. Veldig mye på tur. Såpass mye at mannen har opparbeidet seg et anselig navn, ut over hva egne bragder skulle tilsi, om man sammenligner ham med andre ekspedisjonsfarere.

Eksponeringen gjennom NRK har gjort ham attraktiv for produsenter av klær og turutstyr, hvor egne kolleksjoner selges over hele landet i sports- og friluftbutikker. Svært utvidet blir dette med «Lars Monsen Store» i en rekke større norske byer, så som i Trondheim på Sirkus Shopping.

Kanskje det er på tide at NRK takker Monsen for lang og tro tjeneste i felten og som «programleder», enten på tur med deres utstyr til låns eller med større kamerateam rundt seg? Det vil sikkert være konkurransehemmende for ham, men etisk riktig av NRK. Det finnes helt sikkert andre friluftsmennesker der ute et sted, som er verdt å slippe til, men som ikke driver stor butikk.

Monsen har for all del gledet meg og mange andre med sitt virke, og sokken hans er bra den. Men NRK har et viktig valg å ta. Før det blir pinlig!