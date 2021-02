Britannia-kritikken: Uryddig av Adressa!

Campus-debatten: Arroganse er et sterkt ord, men kanskje relevant her

Det er problematisk at Adressa velger å gjengi en subjektiv gjesteomtale til et hotell uten å undersøke hendelsen eller påstandene nærmere. At avisen understreker at innlegget er et «debattinnlegg» og fronter innsenders egne holdninger, forsvarer ikke at Trøndelags største avis setter en tilfeldig kundeanmeldelse på trykk og kaller det debatt. Er dette debatt? Er det ok å gjengi en gjesteomtale og kalle det debattinnlegg?

Et hotell som Britannia mottar hundrevis av gjesteomtaler hvert år. Hva slags grunnlag har leserne for å vite hvorvidt det er hold i påstandene eller ikke? Vi vet at det finnes alle slags gjester, også de som aldri blir fornøyde eller som alltid skal finne noe å sette fingeren på. Et «debattinnlegg» som dette kan ikke gi et objektivt bilde av verken situasjon eller kvalitet på Britannia det aktuelle tidspunktet – og kan bidra til urettmessig dårlig rykte. Gjesteomtaler hører hjemme på ratingsider eller i hotellets innboks, ikke som debattinnlegg i en avis. Adresseavisen fratar seg alt ansvar for hvordan denne saken blir oppfattet av leserne og hvilke følger det kan få.

På Tripadvisor kan en lese at Britannia har en score på 5/5 blant 175 anmeldelser. På booking.com kan en se at Britannia scorer 9,3/10 blant 566 verifiserte gjesteomtaler. I tillegg kan det nevnes at Britannia er kåret til et av verdens beste hoteller i 2020 av Condé Nast Traveler, og har mottatt en stjerne i Michelinguiden for sine matopplevelser i Speilsalen.

Undertegnede har selv besøkt Britannia et titalls ganger, og har til sammenligning også besøkt flere av verdens beste hoteller og restauranter utenlands. Min opplevelse av Britannia er at de leverer storslått luksus i verdensklasse – toppet med en god dose trøndersk sjarm og bakkekontakt. (Men, hei! Dette er min subjektive mening, jeg anbefaler alle å gjøre seg opp sine egne inntrykk basert på summen av alle gjesteanmeldelser, eller å lese omtaler og anmeldelser skrevet av de som faktisk har peiling.)

Å gi spalteplass til en ikke-verifisert og tilfeldig anmeldelse som gir totalslakt basert på sin subjektive opplevelse er svært problematisk – dersom dette skal bli vanlig praksis kan det få store følger for hoteller og spisesteder som naturlig nok ikke er i en posisjon til å kunne gi motsvar og forsvare seg uten å risikere å gi et enda dårligere inntrykk. Kunden har alltid rett, må vite!

Det er trist først og fremst for hotellet, men også for de som nå velger å avbestille sitt besøk og går glipp av en potensiell opplevelse for livet. Send heller ut en anmelder som vet hva han eller hun snakker om, og gjør jobben deres ordentlig og rettferdig. Det er det minste hotellene fortjener i den krisen de nå står i.