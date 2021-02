Matserveringen på St. Olav var fantastisk

Her går det galt for tabbetyver på kjøpesenter i Trondheim

Saken oppdateres.

Vi var innlagt på St. Olav i mer eller mindre i ni måneder. Ja, du leste riktig – ni måneder. Vi fikk kjempegod og variert mat, både kjøtt, fisk og ulike typer grønnsaker, rå og noe kokte. Middagen var varm og god. Datteren vår fikk ønskekost. Til brødmåltider var det tomat, agurk og paprika, frukt var det også. Hva mer skal man ønske seg?

Om vi spurte på avdelingen om noe manglet, fikk pårørende kjøpe på Bunnpris like ved om de har et ønske. Vi kunne ordne noe mat på kjøkkenavdelingen om vi plutselig fikk lyst på noe. Kan det bli bedre? Trist å lese at en da ikke er fornøyd når de på kjøkkenet og på avdelingen gjør alt de kan for pasienter og pårørende. Hjertelig takk til alle de fantastiske ansatte på St. Olav!