Aprilsnarr i februar?

Saken oppdateres.

Det var med stor forundring jeg på nytt leste i Adressa om prosjekt gondolbane fra Ilsvika til Våttakammen, presentert av politiker Lindvåg og prosjektleder i Næringsforeningen Øien Kvam. Trodde disse høytflyvende (bokstavelig talt) ideene var skrinlagt for lengst. Det finnes allerede et utsiktspunkt i Trondheim, Utsikten. Dit en kan komme med buss, bil, sykkel, og til fots, med en fantastisk utsikt og oversikt over byen, i tillegg til utsikt ut over fjorden. Dessuten er det vel nettopp Trondheims sjarm at det finnes såpass urørte steder som Våttakammen så nær byen.

LES MER: Vil bygge gondolbane mellom Ilsvika og Våttakammen

Argumentet om tilgjengelighet for flere kamuflerer vel ganske godt ønsket om å gjøre stedet til et forretningsprosjekt. Og så tror jeg kanskje ikke det er tenkt på at Ilsvika er et boligområde, og at en slik konstruksjon vil medføre byggestøy, trafikkstøy og nødvendigvis annen støy og slitasje på allerede ganske velbrukte og populære områder hele året, men selvsagt mest i sommerhalvåret.

LES OGSÅ: Slik var ideen da den ble lagt fram i 2017

Forslagsstillerne ønsket meninger om prosjektet, og her er altså min: Glem hele greia. Finn noe mer bærekraftig og mindre ødeleggende å bruke tid og penger på. La oss ta vare på naturen i marka, og også bokvaliteten i et boligområde som allerede tar imot mange «besøkende» på sine ikke veldig store nærarealer, et godt og tilgjengelig tilbud for stedets og byens befolkning.

