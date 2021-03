Å være ungdom i en pandemi

Saken oppdateres.

Covid-19 har vært en vanskelig situasjon for veldig mange ungdommer. Vi har mistet mye undervisning og vi har mistet mye sosialt, blant annet venner og trening. Noen har syntes det har vært gøy å ha hjemmeskole, for da kunne de kanskje lage seg litt god frokost/mat, ikke stresse like med tid og så videre.

LES OGSÅ: Hadde håpet at vi ikke skulle være første skole med dette

Men noen ulemper er det jo med hjemmeskole. Mange barn har slitt med skolearbeidet fordi de ikke har fått mulighet til å få lærerhjelp «in real life», og klart da blir jo alt mye vanskeligere. I alle fall for dem som har problemer med skole fra før av. Så det har vært litt kjipt for mange som har litt problemer på skolen, og ikke har vært på skolen og fått lærerhjelp som mange trenger.

Sosialt liv er også veldig viktig for mange unge, og det hjelper mye på konsentrasjonen. Så det er klart, det har jo også vært vanskelig for mange som ikke har fått sosialt liv eller lærerhjelp. Det har vært litt uvanlig for folk å plutselig begynne med hjemmeskole, men for oss på tror jeg at det gikk veldig fint. For andre gikk det kanskje ikke så lett. Mange slet mye med angst, noen slet mye med at de var alene.

LES OGSÅ: Mutert virus ved Singsaker skole

Det er faktisk noen der ute som ikke har det bra. I tillegg skal de begynne med enda strengere regler, det har ikke vært like lett for alle. Det er selvfølgelig en grunn til at man kommer med strengere regler. Grunnen til at de kommer med det, er fordi mange ikke er flinke til å holde smittevernreglene. De som styrer landet bryr seg bare om å prøve å få til strengere regler, men det hjelper ikke. Det finnes folk som er veldig flinke til å følge reglene, men ikke alle er like gode.

I Trondheim er det nå på gult nivå, og for oss er det det samme vanlige. Vi må vaske hendene våre og så videre. Noen av oss tenker kanskje at det ikke er så farlig å ikke vaske hendene og å følge reglene som blir sendt ut. Men det er det. Det er så viktig at vi følger alt vi ser på konferanser og de nye tiltakene som kommer. Hvis vi ikke gjør det, så ender det opp med at vi ikke får stoppet dette, og at det ikke tar slutt.

LES OGSÅ: Alle på denne skolen måtte teste seg

Det er mange som vil ha slutt på dette og begynner å bli lei av viruset, men da må vi ta oss sammen og gjøre en innsats alle sammen. Munnbind er det viktig at alle bruker, men man ser at folk ikke kaster det i søpla hvis du bruker engangsmunnbind. Dette går under på miljøet i samfunnet. Hvis folk kaster det på bakken, så får vi en dårlig planet etterhvert hvis vi fortsetter sånn. Prisen på munnbind bør også gå ned fordi det er mange som kanskje ikke har råd til å kjøpe det.

LES OGSÅ: Da eksamen ble avlyst, lærte elevene mer på skolen

Dette har vart lenge, men folk tenker ikke over det lengre. Hvis vi ikke følger reglene nå, kan det hende vi ødelegger samfunnet vårt. Vi har mistet mye tid av fysisk aktivitet, så vi synes at skolen bør få til mer aktivitet så vi får tatt igjen det vi mista våren 2020. Så langt det går. Mange har også ikke fått lov til å dra på fritidsaktiviteter, og har derfor mistet mye fysisk aktivitet som vi unge trenger for og virke i hverdagen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook