Gratulerer med 8. mars. En hyllest til mor

Statsministeren vil redegjøre for smittesituasjonen for Stortinget tirsdag

Saken oppdateres.

Jeg hadde en mor – en av disse menneskene med den mystiske auraen. Der hun var - skjedde det et usynlig klimaskifte. Hun vant mennesker med varmende, kraftfulle ord og ekstremt nærvær. Alle følte seg som en av de viktigste på kloden akkurat da. Etter å ha spist og snakket med mor om morgenen før jeg dro på skolen, syntes jeg at jeg var den smarteste personen i hele bygda.

SE DEBATTEN: Ståle Gjersvold, Aurora Koteng og Berit Rian i debatt om kvinnelige toppledere: Jeg blir oppgitt, frustrert og utålmodig!

LES INNLEGGET: 8. mars: Stans regjeringens angrep på kvinners grunnleggende rettigheter

Jeg husker at moren min nesten alltid sto. Når vi satte oss til bords, ble hun stående i en beredskapsposisjon mellom stua og kjøkkenet, klar til å hente og bringe, fylle på fat, skjenke i glass, tørke barns søl. I dag passer mor ikke inn i vårt samfunn, det hun gjør er ikke målbart på samfunnets bunnlinje, men hennes aura lever.

LES OGSÅ: Det herlige tiåret da vi fortsatt hadde noe å gjøre opprør mot

Mennesker med karisma, eller en aura gjør noe med oss. Disse menneskene kan få oss til å gå gjennom ild og vann. Karismatiske mennesker får oss til å forstå at vi har en viktig, kanskje nobel oppgave. Disse menneskene inspirerer og samler, og de får oss til å føle oss sett, akseptert og anerkjent. Blir vi ikke alle da litt varmere og gladere? Det handler om å kjempe for mennesker, likeverd av kjønn, mot vold og overgrep – at kvinner eier sin egen kropp. Jeg håper at flere av dere omgir dere med denne samme auraen som mor hadde, som får andre til å føle seg betydningsfulle og viktige.

Gratulerer med dagen til dere alle!