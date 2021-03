Glem gondolen, sats på Lian!

Han slo OL-mesteren. Nå minner han om at det er nytt OL om et år

Saken oppdateres.

For et par dager siden kunne vi lese at mesterkokk Inge Johnsen gir opp etter 16 år på Lian. Det tidligere populære utfartsstedet har litt etter hvert tapt sin sjarm og utseende. Bygget trenger sårt både oppussing og ny giv for å trekke folk. Samtidig lanseres ideen om gondol til Våttakammen, og mange applauderer. Endelig skal alle få tilgjengelighet til marka. Her skal eldre og rullestolbrukere få et tilbud!

Men Våttakammen er en bergknatt i Bymarka. Når både Svein Otto Nilsen og Ola Borten Moe lovpriser tilgjengeligheten til marka for folk flest, er det tydelig at de aldri har vært på Våttakammen. Eldre folk som er dårlig til beins vil ikke komme seg herfra noe sted. Til Lian kan alle komme seg lett med bil eller trikk. Og herfra er tilgjengeligheten stor til resten av Bymarka. Her kan man vandre både til Grønlia, Fjellseter eller Skistua. En stor bred vei er fin for rullestolbrukere.

Bruk derfor investeringslyst og kreativitet på å ruste opp og lansere nye ideer og aktiviteter på Lian. Ta i bruk røde løpere, ferske kanelboller, pikkoloer og gud vet hva. Få turister, eldre, rullestolbrukere, fremskrittspolitikere og alle som ikke ferdes i marka, inn på trikken. Spill musikk og server glühwein. La et bærekraftig tilbud erstatte et uopprettelig inngrep som vil rasere sårbar natur.