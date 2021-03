Bra at du, Inge, smeller med dørene

Saken oppdateres.

Akkurat her. En av byens flotteste utsikter. Gråkallbanens siste stopp. Starten på indrefileten av Bymarka. Eller slutten, hvis du avslutter turen i marka med et herlig måltid. Her har Inge og hans kollegaer servert tradisjonsrik mat, og delt matglede og kunnskap om råvarer og tradisjonsmat for store og for små. Ut fra de siste årenes regnskap for Lian er det ikke vanskelig å forstå at det har vært tøffe marginer. Det er synd at ikke flere har besøkt og benyttet seg av fantastiske Lian.

LES OGSÅ: Inge Johnsen: Jeg gir meg

Et av de første oppdragene jeg hadde som næringsminister, var Michelin-utdelingen i Trondheim i februar 2020. Det var en stor ære å delta på dette. For mens Geir Pollestad og Senterpartiet kaller matkultur på øverste hylle for pinsett-mat, har jeg latt meg begeistre over dedikasjonen, fagkompetansen og de internasjonale prestasjonene i restaurantfaget.

Restauranter setter byer på kartet og gjør byer levende. Enten det er unike matopplevelser i Michelin-klassen, eller de litt mer hverdagslige restaurantene. Fellesnevneren er arbeidsplasser som er bygget opp av ildsjeler med fagkompetanse, og gode møtesteder hvor byens innbyggere kan markere små og store begivenheter i livet. Bjerkan, Minervini, Hildonen, Fagerhøi, Karlsen og Johnsen er noen eksempler på byens profesjonalitet i næringslivet. Alltid til stede, dedikerte til fingerspissene og de ser gjestene sine. Trøndelag har blitt en matregion i verdensklasse. Det ene talentet etter det andre vokser frem på Trondheims kjøkken. Det har stor verdi å bevare dette. Og alle må bidra.

LES OGSÅ: Glem gondolen – sats på Lian

Vårt mål har vært å hjelpe levedyktige virksomheter gjennom pandemien, ved å kompensere faste utgifter, ved å tilby omstillingsmidler og ved å tilby lønnsstøtte. Små og mellomstore restaurantvirksomheter i Trøndelag har mottatt over ti millioner kroner i støtte gjennom kompensasjonsordningen. I tillegg er 19 millioner kroner nå delt ut til Trondheim kommune, midler kommunen skal tilby det lokale næringslivet som er hardest rammet.

Kompensasjonsordningen har ikke vært rammestyrt med et avsatt budsjett. Det er med andre ord ikke slik at støtten til store aktører har gått utover de små aktørene. Snarere tvert imot har de store aktørene fått mindre støtte gjennom avkorting og tak. I Trondheim er det i 2020 registrert fire restauranter som har gått konkurs. Det er seks færre enn i 2019. Selv om statens ordninger ikke kompenserer for alle utgiftene, treffer de som nødhjelp for å holde viktige og robuste arbeidsplasser i live.

LES OGSÅ: Selger livsverket: – Jeg gir opp. Men smeller i dørene på vei ut

Lytt til smellet i døren – støtt lokalt næringsliv! Jeg skal fortsette å gjøre mitt for å hjelpe flest mulig gjennom pandemien. Jeg inviterer herved Inge Johnsen på en digital kaffe om «kokkarkjerringa» og rammebetingelser i restaurantbransjen.