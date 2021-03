Ap-topper svarer statsråden om «Inge på Lian»: Regjeringa mangler strategi og tiltak

De leverer tidenes resultat for et norsk samvirkelag. Nå får 1750 ansatte en kjempebonus

Regjeringa mangler både strategi og tiltak for å møte utfordringene hoteller, restauranter, utesteder og de kulturbaserte næringene står overfor. Det rammer tusenvis av arbeidsplasser og lærlinger som må sitter hjemme uten jobb å gå til. Om vi ikke visste det fra før, ble det tydelig demonstrert da næringsministeren svarte på Inge Johansen sitt innlegg om at han nå gir opp og legger ut Lian Restaurant for salg. Regjeringa har ingen tiltak som treffer disse næringene på en god måte.

Her er situasjonen. Nattklubber har vært stengt siden mars i fjor. Enkelte steder har brukt opp flere millioner av egenkapitalen. Restauranter og hoteller som lever av selskaper og arrangementer, har ikke kunnet gjennomføre dette siden mars i fjor. For mange er både egenkapital, sparepenger og dessverre også energien som må til for å satse videre borte. Med noen få unntak har det heller ikke vært konserter siden mars i fjor. Større konserter har selvfølgelig ikke blitt arrangert. Eventbransjen har stått uten oppdrag på et år. Mange millioner i egenkapital er borte.

Hva er så regjeringens tiltak? Jo, et forvirrende regelverk og kompensasjonsordninger som ikke er i nærheten av å dekke de reelle tapene. Noe næringsministeren, skal vi tro leserinnlegget, er såre fornøyd med. Nå har regjeringen satt av 1,8 milliarder. De skal fordeles til kommunen som så skal fordele pengene til trengende bedrifter. For Trondheims vedkommende utgjør det 19 millioner kroner. Å skape et inntrykk av at det er nok til å berge utsatte bedrifter, er å holde bedriftsledere, arbeidstakere og lærlinger som nå sliter med å få endene til å møtes for narr.

Om vi finner en rettferdig måte å dele ut disse midlene på, vil det fremdeles bli bare smuler til alle de virksomhetene som trenger det. Ingen vet hva det reelle behovet er, men bare i Trondheim snakker vi trolig om flere hundre millioner. Regjeringa stiller opp med 19 millioner kroner! Vi blir alle oppfordret til å ta del i dugnaden. Nå er det på tide at dugnadslederen, altså regjeringa, tar ansvar og sørger for tiltak som berger bedrifter og arbeidsplasser. Hvis ikke regjeringa gjør det må Stortinget ta ansvar.

Arbeiderpartiet har hele veien bedt om at en må innføre ordninger som treffer de som til nå ikke har fått hjelp, selv om de i realiteten har fått yrkesforbud. Dette er bedrifter som startet opp rett før pandemien, eller driver sesongbasert virksomhet. Bransjer som i utgangspunktet driver marginalt.

Nå handler det om å sette bransjen i stand til å møte en ny hverdag når pandemien er over. Trolig vil de møte en ny hverdag når pandemien på et eller annet tidspunkt går over. Bedrifter som er hardt rammet, må få kontantstøtte med tilbakevirkende kraft for utgifter. Ansatte må få lønnstilskudd, og det må etableres opplæringspakker slik at arbeidstakere kan delta i arbeidet med å utvikle sine arbeidsplasser for en ny tid. Vi må lytte til dem som har skoene på, og vi trenger å ha de med oss i en ny start for Norge.