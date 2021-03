«Nye veier» på ville veier

Politikerlønn: Spesielt er vi skuffet over at vårt eget parti

Vi les i Adressa og lokalavisene at «Nye Veier» endrer planene for ny E6 forbi Hovin. I staden for å krysse Gaula og jenbanen ved Røskaft, planlegg «Nye Veier» å flytte kryssinga lenger sør, til Gaulfossgjelet. Konsekvensen er at fleire hus og garden til Audun Krogstad ved Hovinsåsen blir utradert, Midttømme trelast XL-bygg må flyttast og mye dyrkamark vil gå tapt.

Gardbrukaren vart varsla klokka 08.50 same dag som den nye og dramatiske vendinga skulle presenterast for Melhus kommune same kveld. Dette er uverdig behandling av eit lokalsamfunn. Denne kuvendinga skjer etter at Melhus kommune for mange år sidan vedtok reguleringsplan for kryssing av Gaula for denne parsellen. Ein gard og fire hus er alt reve og erstatta i den traseen som Melhus kommunestyre har vedtatt.

Folk mellom Lundamo og Hovin har vendt seg til tanken om kor ny firefelts motorveg med fartsgrense 110 km i timen skal koma, og så skjer dette. Ein kan ikkje behandle folk og kommunar på denne måten. Vi ser at slikt skjer i Kina, men har ikkje vi eit lokaldemokrati? «Nye veier» har vorte ein stat i staten.

Sein varslingsfrist begrunnar «Nye Veier» med at det var vinterferie i veka før. Sjølv tillater «Nye veier» seg å sette frist for innsigelse til 1. april. Det er skjærtorsdag i min kalender. No må politikarane i Melhus vise seg vaksne for sine oppgåver, gripe inn og sette ned foten.