Akuttaksjonen: Ikke vent og se, ring 113!

Saken oppdateres.

Hva er det viktigste du kan gjøre når noen blir uvel, faller om og du ikke får kontakt med vedkommende? Vi kan alle havne i situasjon der noen vi er sammen med eller tilfeldigvis i nærheten av blir akutt syke. I en undersøkelse svarer én av tre at de ikke ville prioritert å ringe 113 i en slik akutt situasjon. De ville først ha sjekket puls eller lagt personen i stabilt sideleie. Det er vel og bra, men ikke riktig.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomfører akuttaksjonen nå før påske. Målet er å gjøre nordmenn flinkere til å håndtere akutte situasjoner. Når flest mulig vet hvordan de skal reagere i en akutt situasjon, blir det tryggere for oss alle. En av de viktigste appene du kan ha på smarttelefonen din er appen «Hjelp 113». Når du ringer via den, vil operatøren på 113-sentralen kunne se posisjonen din. Jo flere som har den nedlastet på telefonen sin, desto mer tid sparer nødsentralene på å få hjelpen fram.

LES OGSÅ: App og appelsin er ikke nok

«Hjelp 113»-appen er ett bidrag fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse til Helsedirektoratets førstehjelpsdugnad. Appen er blitt til med finansering fra våre støttemedlemmer. Nå jobbes det med løsninger som også gjør det mulig å sende video til 113-sentralen, slik at operatørene også kan se pasienten og åstedet med egne øyne. Dette er et godt eksempel på at et samarbeid mellom det offentlige og ideelle organisasjoner styrker akuttberedskapen i Norge.

Så om du kommer til en ulykke eller opplever at noen faller om, og du blir redd for at liv eller helse er i akutt fare, husk følgende: Ikke vent og se. Ring 113.