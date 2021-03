Hva menes med å være fremoverlent?

Saken oppdateres.

Jeg har lenge sett meg lei på å lese stillingsannonser. Ordene som brukes i annonsene, får meg til å undres. Hvem er det de egentlig søker etter? Supermann eller superkvinnen? Du skal være fremoverlent og målrettet. Du skal like å ha mange baller i lufta, tåle å mestre høyt arbeidstempo og trives med å løse flere oppgaver samtidig. Selvfølgelig skal du også være ekstrovert og være en god lagspiller. Phu.. man mister nesten pusten, og en kan kjenne på en utilstrekkelighet og at jobben er uoppnåelig før man i hele tatt har søkt! En kan jo undres over ordet fremoverlent.

LES OGSÅ: Bedriftseiere: Slipp kvinnene til - det er vår

Er det å være fremoverlent det å sitte ytterst på stolen, klar for å være proaktiv, kreativ og engasjert? Det å være fremoverlent, kan jeg også tolke som å stikke hodet frem og hånden i været først. Hvilken nytte har det å være fremoverlent? Hvis man lener seg fremover, står man i fare for å falle, og det er det jo noen som gjør fra tid til annen. Så hvilken nytte skulle man ha av at folk står i fare for å gå på trynet?

Er motsatsen bakoverlent? Hvis du ikke er fremoverlent er du da bakoverlent? Og er i så fall bakoverlent det å sitte bak i stolen og være uengasjert og ta lite initiativ? Hvis man lener seg bakover, står man da i fare for å falle på rumpa eller å bli sidrumpa? Betyr det å være bakoverlent at en da er litt bedagelig, langsom, flegmatisk og initiativløs?

LES OGSÅ: Bedre kjønnsbalanse blant toppledere krever vilje til endring

Jeg ønsker meg stillingsannonser som kan ha fokus på å tilsette folk i jobb selv om de ikke alltid kan yte 100 prosent. Annonser som gjenspeiler slik vi mennesker er på det jevne, og ord som vi kan kjenne oss igjen i. For hvem greier å ha et høyt arbeidstempo og være proaktiv, kreativ og engasjert hver eneste time og hver dag over tid? Noen av oss har også et privatliv som til tider tar kreftene fra jobben. Det være seg det å ta vare på gamle syke foreldre, egen alvorlig sykdom eller skade, psykisk sykdom osv. Dette sier meg at vi alle til tider ikke greier å yte 100 prosent til enhver tid i vårt yrkesaktive liv, og som da kan gjøre oss mer bakoverlente enn fremoverlente i perioder.

LES OGSÅ: «Hva er dine sterke og svake sider?» Det er tre ting du bør unngå å svare

Kanskje jeg i mitt neste intervju skal være ærlig å si at jeg til tider kan være litt sidrumpa, men har fortsatt evnen til å være både engasjert, proaktiv og kreativ innimellom?