Hvorfor sponser Nammo norske idrettsutøvere?

Saken oppdateres.

Vi har sett det ganske lenge nå. Logoen til Nammo som er en stilisert kule eller rakett, påsydd jakker, luer og andre effekter. Det gjelder hoppere, skiløpere og selvsagt skiskyttere. Det siste er kanskje ikke så rart, for Nammo skriver dette om seg selv: Nammo er en av verdens største uavhengige leverandører av spesialammunisjon og rakettmotorer. Nammo leverer våpenutstyr som er et pålitelig fortrinn for noen av verdens mest avanserte væpnede styrker. Nammo selger altså bare våpenutstyr til de aller rikeste landene. Vinnerne.

Eller med andre ord: Nammo selger avansert krigsutstyr som bidrar til død og fordervelse i en stadig mer urolig verden. Det kan og bør man kritisere. Men så var det arbeidsplassene da. Og lange tradisjoner med forskning og utvikling på Kongsberg. Kan ikke disse flinke menneskene finne på noe annet teknisk?

Men hvorfor i all verden reklamerer Nammo så heftig på TV, idrettsutøvere og skirenn? Sikkert veldig dyrt! Og Nammo selger neppe mer av sine salonggeværkuler til skiskyttere. Kanskje Nammo vil vise utlandet at kuler og bomber kommer fra det lille uskyldige landet Norge?

En alternativ årsak til all sponsingen kan være at Nammo vil alminneliggjøre logoen. At de ikke lager så farlige drapsvåpen som enkelte vil ha det til. Men når en rakett har truffet et mål og ligger smadret på bakken et sted langt borte, er det fint lite logo å se! Jeg kritiserer ikke Maren Lundby eller andre idrettsfolk, men vil gjerne spørre: Er det overhodet noen som ikke kan få æren av å sponse idretten og nesten gi et slags folkets godkjentstempel på bedrifter og produkter? Dette vil vi gjerne høre litt om fra Nammo. Husk at (nesten) all PR er god PR.