Svarer på kritikk: Skiltingen gir ikke den støtten den burde

Svar på innleggene «Mens vi venter på gondol» den 8. mars og «Tydelig skilting om dette tilbudet er totalt fraværende» den 11. mars. Trondheim kommune takker for gode innlegg og virkelighetsbeskrivelse av skiltingen i Bymarka, og Estenstadmarka. Selv om debattinnleggene ikke er direkte stilet til oss i kommunen som sitter med det daglige ansvaret for forvaltning og drift i marka, er det naturlig at kommunen svarer.

Aksel Borgen skriver i innlegget Mens vi venter på gondol følgende: « … Bymarka byr på fantastiske turmuligheter, nesten i gangavstand fra sentrum. God skilting er et enkelt og effektiv grep for å gjøre marka mer tilgjengelig, for flere.» Trondheim kommune deler denne forståelsen. Bystyret har også lagt dette til grunn når de som del av vedtaket i sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder besluttet at skiltingen i markaområdene og den øvrige grønnstrukturen skal oppgraderes. I planen omtales skilting slik:

«Det er helt åpenbart at tydelig, gjenkjennbar og sammenhengende merking helt fra der folk bor og ut i grøntområdene og marka – gjerne beskrevet som rundturer, er det mest effektive virkemiddelet for å få flere til å ta i bruk turmulighetene i nærområdene. I kjølvannet av Sti- og løypeplanen fra 2006 ble det utarbeidet en skiltplan for alle delene av markaområdene i Trondheim. Materialvalg og struktur på skiltingen ble gjort etter en egen markamal, og gjennomføringen av denne skiltplanen ble gjort i årene etter med utsetting av et stort antall skilt. I ettertid ser en at dagens skilting er preget av manglende sammenheng i skilting mellom bolig- og byområdene, gjennom grøntkorridorene og inn i marka. Det savnes også en mer overordnet struktur å videreutvikle skiltingen ut ifra. Det må på plass en struktur for gjennomgående skilting til hovedturmål og en tydeliggjøring av skilting for ulike formål, der det skilles på skilting for skiløyper og turveger beregnet for fotturer.»

Borgen peker i sitt innlegg på svært mange av de samme poengene som kommunen selv også ser. Skiltingen slik den framstår i dag gir ikke den støtten den burde slik at de som ikke allerede er godt kjent skal kunne begi seg på tur både sommer og vinter, og føle seg trygge på at de kommer fram dit de har tenkt.

Trondheim kommune er i gang med fornying av hele skiltstrukturen i markaområdene og den øvrige grøntstrukturen, og legger en annen forståelse av kvalitet i bunnen enn det som ble gjort for det gamle systemet. Kommunen ønsker å forenkle på den måten at det defineres naturlige målpunkt som grunnlag for skiltingen. Dette er for eksempel serveringshyttene i marka, som svært mange har som naturlige turmål. Som eksempel på aksen fra Lian, som naturlig startpunkt, til serveringshytta Grønnlia vil det da langs hovedstiene og skiløypene peke mot Grønnlia med km-angivelse den ene vegen og tilbake mot Lian med kilometer den andre vegen.

Kommunen kommer framover ikke til å skilte alle småstier, men tenker at kvalitet i skiltingen først og fremst handler om god skilting i et mer overordnet perspektiv, og at det da er naturlig at skiltingen tar utgangspunkt i hovedtraseene. Selvfølgelig skal det skiltes tydelig for både skiløyper og turstier. Kommunen vil i dette arbeidet med skilting også ta høyde for at folk kommer seg hjem igjen fra marka med en viss forutsigbarhet!

Innlegget Mens vi venter på gondol, har flere gode poeng. Kommunen ser at friluftslivet har endret seg mye i løpet av de par siste tiårene. I Plan for friluftsliv og grønne områder er det et stort fokus på nærhet og god tilgjengelighet til grønne områder. Parkeringsplassene i øvre del av Fjellsetervegen er fortsatt viktige innfallsporter for friluftsliv, men nærheten til rekreasjonsområder for folk flest uten å måtte benytte bil, har blitt langt viktigere. Dette gjør at kommunen må skilte på andre måter enn tidligere, helt fra der folk bor eller fra buss- og trikkeholdeplassene som er naturlige startpunkt for mange. For Lian-eksemplet beskrevet imens vi venter på gondol, betyr det at kommunen må skilte godt til både turveger og skiløyper fra trikkeholdeplassen i tillegg til fra parkeringsplassen i området.

Midtbyrunden og de andre Nærturene er gode alternativer til å dra ut i marka på tur, og innlegget minner oss på at ikke alle alltid trenger å dra lengst mulig opp og vekk for å finne gode område for friluftsliv og rekreasjon. Man kommer imidlertid ikke unna det faktum at man må ha et visst begrep om geografi og avstander for å kunne nyttiggjøre seg skilting. Det gjelder på vegen og det gjelder i marka. Men når kommunen nå erstatter den skiltjungelen som beskrives med en mer overordnet skiltstruktur, tror vi det vil bli lettere for flere å gjøre seg såpass kjent at de kan nyttiggjøre seg skiltingen på en mer aktiv og forutsigbar måte.

Det kan fortsatt for mange i en del situasjoner være lurt å spørre noen om veien og andre råd, hvis en har bruk for det. Kommunens inntrykk er at det særlig i marka er kultur for vennlighet og hjelpsomhet, og at de aller fleste også setter pris på å bli spurt. Martin Wåhlberg beskriver også denne vennligheten i innlegget: Tydelig skilting om dette tilbudet er totalt fraværende.

Og så var det Klefstadmyra da – vi er fra kommunens side enige i at ikke alle skiltene bør peke dit. Men samtidig – siden innlegget Mens vi venter på gondol omtaler dette: Når man først har kommet dit er man i randsonen til områder lenger vest som kan være fine å oppsøke på dager man har lyst til å gå mer i egne spor, enn sammen med de mange andre i hovedtraseene mellom de mest sentrale målpunktene. Trondheim kommune ønsker innleggsforfatterne mange fine turer på kjente og ukjente stier og løyper i markaområdene videre framover.