Ubesluttsomme veiplaner og hytteeiernes fallhøyde

Hvorfor reiser vi til hytta? De fleste gjør det for å få et avbrekk fra hverdagen og spandere litt friskluft på lungevevet sitt. Fredag formiddag sitter nok mange hytteeiere på kontorene i Trondheim og dagdrømmer om akkurat dette. Nå for tiden inngår kanskje også lovnader om bredere, kortere, strakere vei og høyere fartsgrenser i disse illusjonene. Fallhøyden er dermed stor den dagen Nye Veier plutselig annonserer at akkurat din hytte blir offer for denne brede, korte, strake veien. Eller verre, hyttepalasset ditt blir liggende i veigrøfta.

Julie (19) fra Hovin: Innlegget dedikeres til Nye Veier Trøndelag. Respekt er et fint ord

Det eneste som skal gå raskere enn trafikken på nye veier, ser ut til å være planleggingsprosessen til Nye Veier. Det bør ikke være nødvendig å påpeke at dette kan by på utfordringer både under og etter byggeprosessen. Ja, Nye Veier, det siktes til avkjøringen mot Orkanger på nylig utbygde E6. Ikke bare ble Klett rasert, men i tillegg ble veiskulderen, som er ment å sørge for en buffer for nødetatene, et meget smalt og usikkert retardasjonsfelt for ettermiddagsrushet. Hvis det er dette som kalles en optimal løsning, så vil vi ikke ha optimaliseringen deres!

Kjære hytteeiere, følg nøye med på Nye Veiers ubesluttsomme veiplaner for vårt vakre land. Hvis dere tenker at små tettsteder som Hovin ligger midt i veien for den drømte veien til hytten deres, bør dere revurdere. Det er på tide at hele Trøndelag, og landet for øvrig, våkner opp og står sammen mot Nye Veiers fartstyranni.

Om du er vegetarianer, veganer, peskaner, påtatt glutenallergiker eller bare har fjernvarme i leiligheten din, vi bryr oss ærlig talt ikke. Hjelp resten av oss å redde bygda fra Nye Veier, uansett hvor lite avhengig du selv er av skog, melke- og kjøttproduksjon. Hvis ikke vil det være et tidsspørsmål før det ikke lenger eksisterer noen flukt fra den luftforurensede, røde klatten på kartet du kaller «byen i mitt hjerte». Til gjengjeld vil det gå raskt mellom disse røde klattene med forurenset luft. 110 km/t for å være eksakt.

