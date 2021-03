Agnar (81): Våttakammen er et greit mål for en passe trimtur

Saken oppdateres.

Flere byer og steder i Norge har gondolbane, og noen mener at også Trondheim må få sin, gjennom en bane fra Ilsvika til Våttakammen. For 2–3 uker siden ble et forprosjekt lansert, og regien i den forbindelse er det ikke noe å si på. I dagene som fulgte, kunne man i tur og orden lese støttebidrag i Adressa. For eller imot – mye er vel allerede sagt.

Motforestillingene som er ført til torgs, gjelder særlig de skadelige naturinngrepene prosjektet vil medføre. Selv reagerer jeg like mye på de argumenter som forslagsstiller(e) og tilhengere bruker for å framsnakke prosjektet. I mine ører blir de ikke helt troverdige. Blant annet blir det brukt som argument at Våttakammen er vanskelig tilgjengelig. Både vanskelig å finne vegen opp og krevende, blir det sagt. Saken er vel heller at det knapt er et turmål i Bymarka som er greiere å nå enn Våttakammen. Forholdsvis bynært, én time å gå fra Ila, tre kvarter fra storsvingen i Roald Amundsens veg, og 20 minutter fra Strandlinja, om man starter derfra. Det går oppover, det gjør det, men man trenger ikke være spesielt fysisk sterk for å ta turen, og tempoet kan jo tilpasses egne forutsetninger.

Det uttrykkes også at Våttakammen er byens beste utsiktspunkt. Det er riktig at man har fin utsikt til fjorden og Munkholmen, men man ser bare en mindre del av bybebyggelsen, som også blir liggende litt i det fjerne. Skal det først være en gondolbane til et utsiktspunkt, må det være litt spektakulært. Og Våttakammen og utsikten derfra er ikke spektakulær. Hadde jeg vært reiselivsdirektør ville jeg kanskje vært litt flau over å sende godt vante cruiseturister dit opp. Når jeg selv tar turen opp, er det ikke først og fremst for å nyte utsikten, men Våttakammen er et greit mål for en passe trimtur.

Det dårligste argumentet som brukes, er kanskje følgende: «En gondolbane til Våttakammen vil gjøre Bymarka mer tilgjengelig for folk». Er Bymarka virkelig vanskelig tilgjengelig? Det finnes da et utall gode startpunkter for turer både sommer og vinter! Et argument som det er mer hold i, er at en gondol til Våttakammen kan utvide bruken av Bymarka for byens befolkning. Mange vil nok ta banen opp, og noen vil gå videre innover. Vel å merke bare i sommerhalvåret. Hvem tar skiene på skuldra, vandrer utover til nordvest i Ilsvika, tar banen opp, og starter skituren derfra? Det blir nok bare de som søker utfordringer.

Det sies også at eldre, handikappede og barnefamilier kan bruke banen som et utgangspunkt for videre turer. Det som var vanskelig for denne gruppa opp til kammen, er nå plutselig helt greit. Da kan det opplyses at stiene videre innover fra kammen ikke akkurat egner seg for bruk av rullatorer og trillevogner. Økonomien i prosjektet er det vanskelig å ha noen formening om. Årlig forventes det 500 000 brukere, og prosjektet går i balanse ved 124 000 brukere, opplyses det. Hvis det er realisme i disse tallene, blir det iallfall god business.

I tillegg til naturinngrepene i selve markaområdet, er jeg redd for at beboere i Ila og Ilsvika vil miste et fint friområde. Startstedet for gondolbanen er nemlig planlagt lagt til dette området. På mine sykkelturer i sommerhalvåret tar jeg ofte en stopp her, og jeg observerer at området brukes ganske mye; til spaserturer, trilleturer med barn (og gamle), soling, fiske fra bryggekanten, osv.

Killingdal Grubeselskap drev i mange år oppredning av malm i vika, og området ble stekt forurenset. Men for 10–15 år siden ble det igangsatt et storstilt oppryddingsarbeid, og det ble skapt et flott friområde. Men fortsatt ligger det forurensede masser her, dekket til med en tett leirmembran og rene jordmasser. Man kan kanskje ikke se bort fra at området derfor er sårbart for inngrep.

Da Tom Christian Lindvåg i 2017, den gang bystyrerepresentant og fraksjonsleder for finans og næring i Trondheim, lanserte gondolprosjektet første gang, tenkte jeg som følger: Hvorfor ikke heller bruke posisjon sin til å etablere support opp mot miljøene ved NTNU og Sintef? I den hensikt å bidra til nyskaping, ny virksomhet og arbeidsplasser i byen. I det hele tatt, har jeg aldri sett at kommunen, dens politikere eller næringslivsorganisasjoner, er opptatt av dette. Men det blir vel for krevende. Da er det enklere å satse på en gondolbane.