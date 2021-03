Betale med kontanter!

Provoserende å lese i avisen at kommunalsjefen mener det er et godt tilbud

Seniorutvalget i Trondheim Ap har fått henvendelser fra eldre mennesker som møter utfordringer med å få betalt med fysiske penger. Det siste eksemplet vi hørte om var en eldre kvinne som ikke fikk betale med penger på apoteket. Slik kan vi ikke ha det!

Av naturlige årsaker blir det etter hvert færre og færre dette gjelder for, men enn så lenge må ansvarlige myndigheter sørge for at slikt ikke skjer. Eldre mennesker opplever det som uakseptabelt og nedverdigende å bli møtt med slike holdninger. En skal ikke kvi seg for handle i butikken/apoteket.

Norges Bank sier om retten til å betale med penger: «Sentralbankloven fastslår at sedler og mynt er tvungen betalingsmiddel». Tilgang og bruk av sedler og mynt er regulert i flere lover og forskrifter, men det fastslås også at det trenges klargjøring om hva dette egentlig betyr og en persons rettigheter i slike saker.

I forbindelse med covid-19 påberoper noen seg også smittemessige grunner til ikke å akseptere sedler og mynt som betalingsmiddel. Folkehelseinstituttet uttaler i den forbindelse at «det foreligger ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av covid-19». I E24 leser en 21/9-2020 «Norge dropper kontanter: – En velsignelse». Videre skriver de: «Kafeer, restauranter, museer og kirker tar ikke lenger imot sedler og mynter. Mange av dem vil gjerne fortsette kontantfritt også når krisen er over». Her er åpenbart smittefaren begrunnelsen.

Dette er ikke greit! Vi ber derfor om at rette myndighet klargjør hvordan vi som forbrukere skal ivaretas med hensyn til dette.

