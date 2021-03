Åse Juul: Jeg har behov for å nyansere det som har kommet frem

Her har de alle muligheter for å lykkes når krisen er over

Jeg viser til det store oppslaget i Adresseavisen. Jeg har jobbet som kunstner i over 20 år. Jeg har malt over 2000 bilder, og alltid hatt mitt eget uttrykk uten å etterligne andre kunstnere. Den siste tiden har jeg imidlertid latt meg inspirere av andre kunstnere for å lære nye uttrykk.

Ingen originale arbeider av bildene Adresseavisen har omtalte, er solgt. Det er kun solgt noen få trykk i tillegg til de jeg har gitt i utlodning til veldedighet. De tre bildene som lignet mest, var det solgt et trykk av hvert i lite format. Tre andre bilder er verken vist i utstilling eller solgt som trykk.



Fortjenesten på de få trykkene som er solgt, har gått til barn som lever i ekstrem fattigdom via Children of the Future. Jeg startet den veldedige stiftelsen i 2004, for å hjelpe foreldreløse barn, barn på flukt og barn som lever i ekstrem fattigdom.

Ellers har jeg gitt noen av bildene i utlodning til barn som lever under forferdelige forhold i Moria. Fem andre kunstnere gav også bilder til utlodningene. Tre utlodninger som jeg gjorde sammen med andre kunstnere, ble til sammen 162 800 kroner til barna i Moria, og jeg er glad for å kunne bidra.

Jeg beklager at jeg har malt bilder etter andre kunstnere. At pengene har gått til veldedighet, er selvfølgelig ingen unnskyldning.

Kunstnere har gjennom tidene hentet inspirasjon fra hverandre, og i Louvre og andre kunstmuseer får kunstnere lov til å stå og kopiere store mesterverk i sin søken etter å lære. I en artikkel i Finansavisen fra 2017 er professor i opphavsrett Olav Torvund sitert slik: «Ethvert skapende menneske bærer med seg det man har sett, og man kan la seg inspirere av et verk slik at nye selvstendige verk oppstår. Vi bygger videre på dette og står på skuldrene til de som har gått foran.»

Åndsverkloven paragraf 6 regulerer det slik: Opphavsrett er ikke til hinder for at det skapes nye og selvstendige verk gjennom å benytte eksisterende verk. Opphavsretten til det nye verket er i så fall ikke avhengig av opphavsretten til originalverket.

Bildene jeg fant på google som inspirerte meg, hadde oppløsning på 10-50 kilobyte. Jeg lagret dem på mobilen, men på grunn av den dårlige oppløsningen kunne jeg ikke tyde signaturen. Det var årsaken til at jeg ikke hadde skrevet «Inspirert av ...».

Det store oppslaget i avisa var et sjokk, og jeg beklager at jeg har malt bildene! Kunstnere har gjennom tidene latt seg inspirere av andre kunstnere for å lære, og for å skape nye bilder, og jeg kunne ikke forestille meg at det kulle bli en så stor sak av det.

Det som bekymrer meg mest, er hvordan denne saken påvirker Modern Art Gallery. Jeg har drevet galleriet i 35 år, og alltid vært nøye med å følge alle lover og regler på en seriøs måte. Vi formidler kunst fra over 50 kunstnere, og jeg har stor respekt for alle kunstnerne som jobber så hardt for å kunne leve av kunsten. Vi vil fortsatt gjøre vårt beste for å være en god formidler for dem.

