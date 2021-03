Om å kutte flere parkeringsplasser i sentrum

Varsler at det vil komme påske-råd for Trondheim og kommunene rundt

Det er planer om å kutte 60 parkeringsplasser i Midtbyen i Trondheim for å bygge en sykkelvei. Dette kommer på toppen av allerede fjernede parkeringsplasser i sentrum, og er resultat av en moralistisk pekefinger-politikk som sier følgende: Hvis man gjør det umulig for folk å bruke bil i Midtbyen, vil de sykle, gå eller ta bussen i stedet, og det er jo bra for miljøet!

Men sånn er det ikke i virkeligheten. I Trondheim bor mennesker av alle slag, også mennesker som ikke sykler. Det kan være mange grunner til det: Nedsatt funksjonsevne, håpløse sykkelstier fram til der du bor, stor familie med mange barn, du skal handle så mye at du trenger bil, en travel hverdag osv.

Hva vil mennesker i slike situasjoner gjøre når de ikke kan bruke bilen til sentrum? Hvilken betydning får for få parkeringsplasser for det vi ønsker om et levende bysentrum? Man kan jo lure på om politikerne har stilt seg disse spørsmålene.

I Europas store sykkelbyer, som Eindhoven og København, legger man praktisk til rette og forstår at mennesker er forskjellige, og at det ikke alltid er like lett å sykle og ta bussen for alle. Her må det jo legges til at værforholdene og bakkene i Trondheim ikke akkurat gjør sykling mindre komplisert for hvermannsen.

Politikerne bør kunne ha to tanker i hodet samtidig: Hvordan kan man legge til rette for at alle har mulighet til å bruke Midtbyen i Trondheim, samtidig som man på lang sikt jobber for å ta vare på mennesker og miljø? Vi vil ha et levende bymiljø i Trondheim som alle kan bruke!