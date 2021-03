Forslag til mer rettferdig bomavgifter i Trondheim

Sverige: Anbefaler at innreiseforbudet for nordmenn oppheves

Saken oppdateres.

Vi som bor på Øvre Byåsen (Dalgård, Ugla, Hallset, Munkvoll, Stavset, Ferstad, Hoem), har siden 1997 betalt bompenger for å kjøre til Trondheim sentrum, Byåsen butikksenter, Skistua og Tiller. Ordfører Rita Ottervik opphevet bominnkrevingen i noen få år i forbindelse med rivingen av bommen i Kongens gt. Hun sa «aldri mer bom i Trondheim». Imidlertid. Det gikk kun noen få år før bompenger på nytt ble innført. Nå med nytt navn «miljøavgift». Øvre Byåsen ble på nytt stengt, slik det er i dag.

LES OGSÅ: Bystyret vedtok at elbiler må betale i bomringen

De som bor innenfor bomringen, anslagsvis 70–75 prosent bidrar minimalt til betaling av miljøavgift. Det til tross for at de kan kjøre milevis uten å betale en krone, i motsetning til de som bor på Øvre Byåsen. I tillegg har jeg merket meg at enkelte som bor innenfor bomringen har hatt flere innlegg i Adresseavisen, hvor de hevder at «alle må bidra», også elbiler.

LES OGSÅ: Helbom fra bompengeutvalget

For å sjekke hvor langt en kan kjøre innenfor bomringen, bestemte min kone og jeg oss for å kjøre med utgangspunkt fra St. Olavs hospital. Vi kjørte følgende steder: Øya, Elgeseter, Lerkendal, Gløshaugen, Singsaker, Berg, Moholt, Eberg, Tyholt, Valentinlyst, Ikea, Bromstad, Persaunet, Sirkus, (Power, Rusta, Jula) Hangaren, Ringve, Obs Lade, Østmarkneset, Fagerheim, Lade, Ladehammeren, Lademoen, Rosendal, Rosenborg, Møllenberg, Nedre Elvehavn, Brattøra, Hospitalsløkka, Ila, Fagerlia, Hammersborg, Byåsen butikksenter, Skistua, og tilbake til St. Olavs hospital via Sverresborg, Byåsveien og Kalvskinnet. Totalt hele 4,7 mil.

LES OGSÅ: Bompenger nok en gang

På tur hjem fra St. Olav passerte vi tre bommer på syv minutter! Hvordan Trondheim kommune i 20- 25 år kan finne på noe så urettferdig mellom sine innbyggere er helt uforståelig. NB! Bor du på Østmarkneset, kan du kjøre via Lade, Trondheim sentrum, Ila, Vestoppfarten, Byåsen butikksenter, til Skistua, uten å passere én bom. Bor du imidlertid på Øvre Byåsen, må du betale bom både til og fra Skistua.

Nå er det vel på tide å endre på hvor bommene skal stå. Hvor blir det av rettferdigheten? Når skal 70–75 prosent av Trondheims innbyggere begynne å bidra. Forslag: Sett opp flere bommer på østsiden av byen hvor de fleste bor. La de som har betalt bomavgift siden 1997, nå få slippe å betale i de neste 20 år, eller 50 prosent på prisen. De totale inntektene for kommunen vil trolig dobles. Elbiler kan for eksempel belastes fra 2023 med 20 prosent betaling. Den store forskjellen avhengig av hvor i Trondheim som har eksistert i over 20 år, må nå ta slutt!