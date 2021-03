Vi hører deg, Inge Johnsen!

Ektepar mener denne pågripelsen var for brutal - nå er far og sønn tiltalt

Saken oppdateres.

Takk for at du sier tydelig fra hvordan ståa er hos deg og mange andre innenfor serverings- og reiselivsbransjen etter et år med pandemi og lange perioder med nedstengning. Mer enn noensinne trenger vi å ta vare på folkene som er de reelle bærerne og forvalterne av norsk mat – og matkultur.

LES OGSÅ: Kjære statsråd Nybø!

Jeg frykter at mange av de stedene og opplevelsen som vi savner og gleder oss til å besøke når landet igjen åpner opp, har lukket dørene underveis. Da er det for sent. Det tar tid å bygge opp en bedrift, det koster penger, kompetanse og innsatsvilje i alle ledd. Det må stå fagfolk som kokker og servitører innenfor dørene, som ønsker oss velkommen. Det er dette politikerne må ta tak i nå for å unngå at andre dyktige restauranteiere og kokker som Inge Johnsen må kaste inn håndkle fordi det ikke er økonomi til å drive videre.

LES OGSÅ: Inge Johnsen: Jeg gir meg

Kokker har et samfunnsoppdrag som går ut over å servere mat. De skaper lokale møteplasser, gir lokale arbeidsplasser og er med å danne grunnlag for turisme i distriktene. De er ofte pådrivere i jobben med å formidle kunnskap til unge om matkultur og veien fra jord til bord. Her har LianTunet betydd mye for tusenvis av skoleelever.

LES OGSÅ: Bra du smeller med dørene, Inge!

LES OGSÅ: Fine ord hjelper ikke når livsverket går til grunne

Kokkene løfter norsk matproduksjon, og synliggjør og utvikler norske råvarer både fra de store, men også fra de mindre aktørene og lokalmatprodusenter. Kokkene har bidratt til at mat er blitt en grunn for at utlendinger vil besøke Norge, og ikke minst for at vi vil være turister i eget land. De har tatt Norge inn i verdenstoppen år etter år, med sin fagkunnskap og engasjement, og på menyen har det blitt brukt norskproduserte råvarer. Kjente matnasjoner som Frankrike ser til Norge, og Norden, for å få inspirasjon! Tidligere var det omvendt.

Alle disse som løfter norsk matproduksjon i stort, har vist at norsk mat duger. Det er lov å spørre: Hvor er politikerne, de som prater om betydningen av matnasjonen Norge, når de trenges som mest? Matnasjonen Norge er full av ord, kokkene er aktørene som gir et ullent begrep et reelt innhold.

Nå trengs det målretta grep til slike gründerbedrifter for å berge økonomien de månedene som gjenstår før samfunnet kan åpne igjen – det er nå det gjelder. Jeg heier på og applauderer alle som forvalter den norske matkulturen. Den er viktigere og større enn det som serveres på tallerkenen, de gir oss møteplasser med påfyll for sjela, skaper arbeidsplasser – og danner grunnlaget for turisme fra nord til sør.