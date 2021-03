Kan menighetene i Trondheim også drive et begravelsesbyrå?

Vi er avhengig av at vi får et nytt Ocean Space Center. Ellers vil vi snart bli akterutseilt

Åtte menigheter i Den norske kirke i Drammen har gått sammen for å starte et eget begravelsesbyrå – i kirkelig regi. Hvert år dør rundt 41 000 personer i Norge. I 2019 var tallet på kirkelige gravferder i Norge 34 765. Det vil si at nesten 85 prosent av alle som dør, velger kirkelig gravferd. Nesten ni av ti nordmenn søker til Den norske kirke i møtet med døden. Ved livets slutt er det altså liten tvil om at Den norske kirke fortsatt står veldig sterkt.

Gravferd er en av kirkens viktigste kjerneoppgaver. Det er derfor naturlig at menigheter i Trondheim også tar eierskap til byråenes tjenester knyttet til gravferd. De siste årene har vi sett en mer privat begravelse, personlig tilrettelagt for den avdøde og de pårørende. Begravelsesbyråene har kunnet tilby private seremonier som ikke involverer kirken eller andre trossamfunn. Det er et faktum at kirken i for stor grad har overlatt begravelsesoppgavene til gravferdsbyråene. Det er ikke heldig for Den norske kirke.

Det er naturlig og riktig at menighetene i Trondheim også utreder muligheten til å ta større eierskap til den lange tradisjonen og erfaringen de har med å være der for mennesker i møte med døden. At menighetene i Drammen velger å starte et eget kirkelig begravelsesbyrå, samtidig som denne utviklingen pågår, er både modig og spennende. Samtidig er det naturlig å sette spørsmålstegn ved Den norske kirke som en kommersiell aktør, i konkurranse med andre etablerte kommersielle aktører som det allerede samarbeides med.

Det er også en kjent sak at begravelser er dyre affærer, og kritikken mot byråer som «tjener penger på sorg», sitter løst hos mange. Det vil derfor være svært uheldig om Den norske kirke også skulle sette seg selv i en posisjon der de kan anklages for det samme. Dette er fallgruve som selvfølgelig må tas alvorlig hvis menighetene i Trondheim følger Drammen-menighetene. Diskusjonen må man tørre å ta.

