Saken oppdateres.

Mangler strøm til lading av batterier til biler, anleggsmaskiner, trailere, ferger og båter. Vi mangler strøm til etableringer av fabrikker og til det grønne skiftet. Samtidig selges strøm ut av landet. Og nettet har gått ut på dato. Samtidig er det planlagt ei bru over Trondheimsfjorden, omtrent der fergene går nå. Den er planlagt som flytebru.

LES OGSÅ: Fosenbrua er viktig også for byen

Trondheimsfjorden har ca. 2.5 meter høyt tidevann, som går inn og ut av fjorden to ganger i døgnet. Der ligger en enorm energi. Mange ganger gjennom flere år har jeg hatt møter med Sintef for å bygge Fosenbrua som et tidevannskraftverk. Vi var også på befaring i Bø i Vesterålen i samme ærend.

LES OGSÅ: Hvorfor skal vi bygge en bru til 34 milliarder?

Sintef sier at de har det tekniske klart, de kan bygge brua med turbiner nede i vannet. Denne strømmen bør brukes i Trøndelag, kortreist. Det vil skaffe landsdelen arbeidsplasser. Masse arbeidsplasser. Vi må tenke spenstig: Bygg et kraftverk over Trondheimsfjorden. Og legg en vei oppå det: Fosenbrua med energiproduksjon.