Skogen er en del av løsningen

Politiet advarer: - Dette er ikke et jobbintervju. Det er et svindelforsøk

Han fikk over 200 millioner for å sikre rike barn elitestudier 4

Svarer arkitekten: Er kvalitet ikke lenger et mål for nybygg?

Saken oppdateres.

FNs Internasjonale skogdag markeres 21. mars 2021. Å tenke bærekraftig er å tenke flere stortingsperioder framover, ja faktisk flere generasjoner. Ved å bruke skogen aktivt, er skogen en del av løsningene. Vi mennesker og dyr lever i og av skog, derfor har vi lover som både bidrar til vern og bruk av skogen. Skogen i Norge er bærekraftig for både miljøet og mennesket.

LES OGSÅ: Klimaplan varsler kraftig økning av CO₂-avgiften

Alle har et forhold til skogen, om det er gjennom friluftsliv, at du er skogbruker, bruker skogens produkter, eller at du bare rett og slett puster inn oksygenet trærne lager. Skogen skal ikke gjøre jobben alene. Skogen gjør en fenomenal jobb ved å ta opp tonnevis av CO₂ som vi slipper ut i løpet av ett år, men det hjelper ikke å kun la skogen gjøre jobben alene. Vi er også nødt til å bidra. Vi må fortsette å plante og stelle ny skog, slik at denne bærekraftige bruken av skog kan fortsette i generasjoner etter oss. Vi må erstatte oljebaserte produkter med bruk av tre, slik at det reduserer eksisterende utslipp og erstatter dette med bærekraftige løsninger for hvordan vi lever.

LES OGSÅ: Gullstandard i trøndersk bioøkonomi

Det siste året har enda flere fått oppleve hvor viktig skogen kan være for vår helse, både fysisk og mentalt. Mange har trengt et avbrekk fra hjemmekontor, hjemmeskole eller som et alternativ til stengte treningssentre. I Norge har vi muligheten til å gå på tur i skogen som et resultat av skogbruk og allemannsretten. Det er ingen selvfølge. Dette er de fleste enige i, men hva om vi alle tok ett grep i riktig retning og ikke legger oss i en av «grøftene» av vern eller bruk, likegyldighet eller i noen saker flytter fokuset fra sak til person. Vi som ikke eier skog, kan også bidra. Vi kan bygge i tre, vi kan påvirke kommunen vår til å gjøre det samme. Vi kan lære våre barn til å bli glad i skogen, sier styreleder i Det norske Skogselskap, Line Henriette Holten.

Skogen handler ikke bare om klimaet på jorda, men også klimaet innvendig, helse. Dette året ønsker vi i Skogselskapet å understreke enda mer enn før hvor mye skog og helse går hånd i hånd. Vi fortsetter der vi startet Skogselskapet historie startet med at noen så hvor lite bærekraftig skogbruket ble drevet for over 120 år siden. De dannet derfor Skogselskapet og tok med seg elever ut i skogen for å plante opp igjen ny skog, drev opplæring og kursing, regler for hvordan vi kan drive et godt langsiktig skogbruk.

LES OGSÅ: EUs klimaplan gir store muligheter for Trøndelag

Vår jobb i Skogselskapet i dag er å informere folk om hvor viktig skogen er for samfunn og bærekraft. Dette gjør vi mye gjennom blant annet å ha skoleskogdager med grunnskoler, neste generasjon som skal bestemme over bruken av våre ressurser. Det mener vi er bærekraftig, sier administrerende direktør i Det norske Skogselskap, Trygve Enger.

FNs internasjonale skogdag er en dag som setter søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, samt behandling av mennesker som lever i og av skogen. Skogselskapet vil med dette oppfordre til å bruke denne søndagen, alene, sammen med venner eller familie, på tur i skogen. God tur!