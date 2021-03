Svarer arkitekten: Er kvalitet ikke lenger et mål for nybygg?

Parkeringsplassen nederst i Brubakken blir nå borte og det anlegges park. Det er selvfølgelig flott med park i stedet for biler, men det er ikke til å komme fra at dette er med på å forsterke den vanskelige parkeringssituasjonen for oss som bor på Bakklandet. Her er allerede stor mangel på soneparkering, og nå forsvinner også de få parkometerplassene.

Selv har jeg stått på venteliste for å få soneparkeringstillatelse siden september, men er «heldig» og får leie privat utendørs plass hos noen venner på Festningen, til samme pris som jeg hadde måttet betale for kommunal plass. Andre beboere må ty til dyre løsninger i private parkeringshus. Jeg ble riktignok tilbudt plass i kommunens parkeringshus i Båhusgata på Møllenberg, men klarte altså å finne noe annet nærmere.

Det ironiske er, at om man ønsker å redusere bilbruken i sentrum, så fører dette bare til det motsatte. Hvis jeg for eksempel skal på hytta, må jeg først gå og hente bilen, så kjøre ned til Bakklandet, stå ulovlig parkert med blinkende lys på fortauet utenfor huset, mens jeg laster inn bagasjen. Det samme gjelder på returen. Hvis min gamle far skal komme på besøk, må jeg først hente bilen, så kjøre og hente ham, frakte ham til Bakklandet, hjelpe ham inn i leiligheten (mens bilen igjen står ulovlig parkert), og kjøre og parkere bilen igjen. Samme prosedyre når han skal kjøres hjem.

Slik parkeringssituasjonen er i bydelen nå, må vi stille spørsmål om hvem skal bo på Bakklandet? Skal dette være en bydel for de unge og spreke, som ikke trenger bil? For miljøaktivister, som ikke vil ha bil? For folk med så god økonomi at man uten videre kan betale flere tusen ekstra i måneden for plass i privat parkeringshus? Hva med barnefamilier, med unger som skal fraktes i barnehage og til fritidsaktiviteter? Skal Bakklandet være en museumsbydel, hvor det skal være så pent og estetisk at vanlige folk med bil ikke passer inn?

Nei, jeg er overhodet ikke for økt bilbruk og forventer ikke å kunne parkere utenfor inngangsdøra. Men jeg har bodd på Bakklandet i lange perioder siden 1978, og jeg er bekymret for at bydelen skal bli et bydel for spesielt interesserte. Den tette bebyggelsen gjør det vanskelig å skaffe nye parkeringsplasser. Jeg mener det hadde hjulpet mye om bakklandsbeboere også kunne få tillatelse til å parkere for eksempel i Bispegata og Kjøpmannsgata, en kort tur over brua.