Bygg et kraftverk over Trondheimsfjorden og legg en vei oppå

Svarer arkitekten: Er kvalitet ikke lenger et mål for nybygg?

Bygg et kraftverk over Trondheimsfjorden og legg en vei oppå

Saken oppdateres.

Det er ett år siden Norge måtte stenge ned. Koronapandemien har gjort at svært mange av oss har fått et enda sterkere forhold til hjemmene våre, selv om noen av oss snart går på veggen på grunn av hjemmekontor! Psykologer advarer nå om mulig økning av lettere psykiske lidelser hvis denne trenden får fortsette.

Uttrykket «borte bra, men hjemme best» er velkjent for de aller fleste. Det er på hjemmebane vi føler oss trygge. Øystein Sunde sang «Du må ikke komme her og kommer her», trolig fra uttrykket «ikke kom her» og prøv deg på noe eller innbille deg noe, på min hjemmebane.

Ifølge tall gjengitt i Aftenposten 4. mars 2021 fra Gjensidige forsikring, har antallet nabokrangler økt. Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad påpeker at trenden er tydelig relatert til korona. - Vi ser nå at denne økte aktiviteten i og rundt hjemmene fører til flere konflikter, sier Rysstad til Aftenposten. De vanligste nabotvistene gjelder trær og busker som tar utsikt eller sol og uklare grenser mellom eiendommer.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Det fantes nabotvister før koronapandemien, det er ikke noe nytt fenomen. Gjennom media har vi hørt om utallige rettssaker om tomtetvister og saker som har havnet i retten fordi en nabo har feilaktig felt et tre. For å ikke tape anseelse på hjemmebane eller blant kjente, velger ofte ressurssterke personer å belaste rettsapparat med unødvendige rettssaker.

På selveste lille juleaften i 2013 omtalte Adresseavisen en trefellingsak som var trist, men interessant. Politiet fikk melding fra en boligeier på Heimdal om at noen var i ferd med å sage ned et tre på eiendommen hans. Under meglingen erkjente en av naboene å ha bestilt arbeidere for å få treet fjernet. Vedkommende hadde nemlig irritert seg over treet i lengre tid. Naboen som fikk treet sitt kuttet, vurderte å anmelde saken.

Som tidligere fotballspiller husker jeg hvor viktig tradisjonelle hjemmebanefordelene var, med hensyn til flere faktorer, som entusiastisk hjemmepublikum og trygghetsfølelsen på eget gress.

I kronikken «Å prestere på hjemmebane» skrevet av Geir Jordet i 2011, står det følgende om hjemmebanens betydning: «Det å prestere foran et støttende og høylytt publikum får utøvere til å mobilisere mer energi, det kan være en fordel i utholdenhetsidretter.»

Trøndere som elsker Rosenborg, opplevde for noen år tilbake hvordan trollongan med Nils Arne Eggen som trener slo mange av verdens mest profilerte klubblag hjemme på Lerkendal. Lerkendal var en fryktet arena for de fleste store klubber i Europa, om de så het Real Madrid, Juventus eller AC Milan.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Å bli slått på eget gress kan føles som en krenkelse. Uttrykket «borte bra, men hjemme best» kan dermed fort tape sin verdi. Da Start for noen år siden ble ydmyket av seriemester Strømsgodset 1-6 på hjemmebane, holdt Start trener Mons Ivar Mjelde en tordentale direkte på TV 2-sporten «Vi har blitt pissa på i dag og stoltheten vår er svekka. Det er min jobb å få spillerne til å blø for drakta. Vi må bare legge oss paddeflate for det.» Treneren følte seg så såret at han beklaget overfor alle som så kampen. Jeg tror Mons Ivar Mjelde ville ha tatt tapet annerledes om Start hadde tapt på bortebane.

Det er egentlig de samme følelsene som settes i sving når utlendinger begår kriminalitet i Norge. Da ropes det ofte om strengere innvandringspolitikk, om å firedoble straffene og utvisning fra Norge etter endt soning. Dette begrunnes ofte med at det er viktig å sende et tydelig signal. Har man forbrutt seg på norsk lov, så er man ikke velkommen. Selv om straff må ses på som allmennpreventiv og avskrekkende, handler det også om følelser som blir vekket eller krenket på hjemmebane.