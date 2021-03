Falstadsenteret: Advarer mot nye «røde luer» i korona-debatten

Saken oppdateres.

Det siste året har vi opplevd begrensning av friheter som vi verdsetter og har krav på i en normalsituasjon. Flere trekker paralleller mellom dagens unntakstilstand og andre verdenskrig, og noen ser seg selv som nåtidas motstandsbevegelse idet de maner til kamp mot statlige smitteverntiltak.

Kritiske spørsmål til og debatt om myndigheters maktutøvelse er viktig. Vi er heldige som lever i et samfunn hvor statskritiske ytringer ikke medfører straffeforfølgelse. Slik var det ikke for 79 år siden da det å ikle seg røde toppluer eller på lignende måter markere motstand mot naziregimet, kvalifiserte for arrestasjon og opphold i fangeleir: «Bruken av røde toppluer har tiltatt så sterkt i den senere tid at det fra nu av betraktes som demonstrasjon. Bruken av disse luer forbys derfor», kunngjorde det nazifiserte norske statspolitiet i februar 1942.

Nå er de røde luene hentet fram og brukes som symbol av noen av de som samles i protest mot nedstengning, vaksineprogram og statlige inngrep i private og sosiale liv. Kritikk av myndighetenes håndtering av koronasituasjonen blandes med konspirasjonsteorier om makthavere som har en skjult agenda og som vil befolkningen vondt. Evnen til å forholde seg kritisk til myndighetenes politikk er et sunnhetstegn, og vi skal verne om friheten til å peke på kritikkverdige forhold som makthavere har ansvar for. Men det følger også et ansvar med denne friheten. Vi må alle bidra til å forhindre spredning av konspirasjonsteorier, som i seg selv utgjør en trussel for et fritt og demokratisk ordskifte.

