Smittefare eller frihetsfare? Om Securitas på overvåkningsoppdrag

Saken oppdateres.

I Adressa den 18. mars kunne vi lese følgende oppslag: «Folk i Trondheim oppfører seg eksemplarisk.». Det var nok ment beroligende, men skremte oss mer enn koronaen selv. Og grunnen er at dommen felles av sjefen for et privat vekterfirma – på overvåkningsoppdrag fra kommunen.

LES OGSÅ: Sniker du på bussen, svikter du fellesskapet

Kommunen har altså engasjert en vektertjeneste til å gå runder og overvåke sin egen befolkning, for å skaffe til veie beslutningsgrunnlag for kommunens krisestab. Det holder tydeligvis ikke å styre etter den faktiske sykdomsutviklingen, og at vi har klart å skikke oss så vel at vi ligger nær null i både smitte, sykehusinnleggelse og død. Vi skal i tillegg overvåkes for å avdekke hvor «flinke» vi er, med håndsprit, avstand og munnbind. Grunnen er selvsagt at det gjelder å være føre-var, for smitten lurer både rett sør og nord for fjellene. Det er alltid grunn til bekymring.

LES OGSÅ: Egen Facebook-gruppe forteller om kontroller

Men vår bekymring gjelder at en slik lavterskel føre var-tenkning både undergraver hardt tilkjempede friheter, minker vår respekt for fornuftige smitteverntiltak og forsterker den tiltakstrøttheten som allerede er voksende. Dette advarte også åtte andre professorer og medisinske forskere om tidligere i vinter (i kronikken «Misbruk av føre-var-prinsippet», NRK 3. februar.) Bekymringen vår favner også journalistens, dessverre typiske, dekning av saken. Hen har ikke stilt et eneste kritisk spørsmål, selv ikke når viktige verdier settes i spill. At vi er flinke og lydige er en gladsak.

LES OGSÅ: Aggressiv mann slo etter vekter

Vi kan ikke være de eneste som føler sterkt ubehag ved å få vite at vi blir observert og vurdert på gater og torv, i butikker og på idrettsarenaer, av patruljerende vektere som neppe er skolerte verken i forskningsmetode eller demokratisk maktutøvelse. Deres såkalte «funn» om i hvor stor grad vi følger, ikke bare lover og forskrifter, men også rene anbefalinger, rapporteres altså til myndighetene på regulær basis. Slikt gir en vond smak av totalitær politikk.

Myndighetene har selvsagt både rett og plikt til å verne sine borgere mot fare – bare man skalerer tiltakene etter faregrad og samtidig balanserer mot frihet og privatlivets fred. Det vi er redde for er ikke effektivt smittevern, men den glideflukten henimot overvåkning og frihetsbegrensninger som følger av stadig mer føre-var-tenkning og ensidig blikk på munnbindbruk, smittetall og sparte liv – som om livet primært handler om å unngå å dø. Og når det gjelder å være flink, blir det lett slik at det som teller er det som kan telles.

Når kriser truer, er det en kjent sak at folk er tilbøyelige til å ofre frihet i bytte mot trygghet. For den som setter friheten høyt, er derfor lite så skummelt som folks frykt. Særlig om den utnyttes av politikere som selv verken klarer å holde hodet kaldt eller bevare evnen til prinsipiell tenkning – og som kappes om å være best i klassen i smittevern.

Det er vår alles plikt å nedtone egen frykt for å kunne reflektere over hva vi står i fare for å miste dersom vi lar frykten regjere. Vi er ikke bedre mennesker fordi vi adlyder og bruker munnbind der det knapt finnes folk, og det derfor ikke har noen reell smitteverneffekt. Vi er bedre mennesker hvis vi vinner over vår egen frykt og hjelper både oss selv og andre med å se frihetsfarer like mye som smittefarer. Vektere på kommunalt overvåkningsoppdrag er en slik fare. Liten, og med god hensikt, men en fare like fullt.

For når lista sakte senkes for hva man kan gjøre for å redusere helserisiko – hvor langt strekker myndighetene seg når neste pandemi truer? Friheten tapes ikke i ett stort jafs. Den tapes bitvis, i det godes tjeneste, og nesten uten at vi merker det. Det er flere hakk skumlere enn det koronaviruset som nå herjer med oss.