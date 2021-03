Stenging nå gir åpning når det er viktig

Saken oppdateres.

Nå ser jeg at Trondheim blir brukt som eksempel på en by som rammes urettferdig av skjenkestoppen fordi vi har hatt hele fem dager uten ny smitte. Og da tenker jeg at ja, greit, hadde vi hatt bymurer og kunne kjørt strikt innreisebegrensning, så kunne vi egentlig hatt åpne kraner døgnet rundt. Les «Pesten» av Albert Camus, så skjønner du tegningen.

Allerede til helga dukker det imidlertid opp en haug studenter som studerer i Oslo, Bergen, Bodø, Tromsø, Kristiansand, Stavanger og så videre. De har fått reiseunntak for reglene hvis de ikke har nær familie på studiestedet, og jeg er far til to slike som kommer reisende i påska. Ingen kan garantere at de ikke får virus dagen før de reiser eller under selve reisen. Jeg gleder meg til å treffe dem igjen, og det gjør sikkert alle andre foreldre som får hjem sine også.

Statistisk er det vel beregnet at opptil fire prosent av reisende fra områder med høy smittetetthet bringer med seg virus. De nye mutasjonene som nå herjer andre steder, smitter mye lettere. Så bare det å møte to venner over noen øl på byen blir høyrisikoadferd. Og det er vel derfor de nå stenger, slik at Trondheim muligens kan fortsette å ha lav smitte.

I begynnelsen av desember drev ordføreren i Trondheim og slo seg på brystet over at Trondheim var smittefri og var i grønn sone (Adressa, 03.12.20). Bare et par uker etterpå måtte vi innskjerpe tiltakene, og smitteveksten var sterkt stigende. Hmm, hva var sammenhengen her, tro? Min selvlagde teori her fra indre eksil: Studenter hadde avlagt eksamen på studiested og reiste hjem. Vips! Og nå har vi med mye styggere versjoner av viruset å gjøre.

Regjeringen viser med disse nye tiltakene før påske at de bruker føre vàr-prinsippet. Å se på verden ved å fokusere på egen navle har aldri vært lurt, for eksempel når en kjører bil. Koronaviruset som herjer, krever av oss at vi løfter blikket og ser fremover. Dagens tall er bare dagens t,all. Men fem smittefrie dager beskriver egentlig situasjonen for to uker siden. Hvordan dagens situasjon egentlig er ser vi ikke før om et par uker. Merkelige saker, men sånn er det altså.

Skjenkestopp nå kan muligens redde ute- og kulturlivet i april og utover våren og sommeren. At regjeringen stiller med skikkelige kompensasjonsordninger til de rammede næringene, ser jeg som en selvfølge. I mens biter jeg tenna sammen, og ser en kald halvliter på fortauet i Ila (og senere på kvelden en tett konsert i mørket på Moskus bar) fremfor meg der i det fjerne.