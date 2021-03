Var alt bedre før? Slettes ikke – men noe var det!

Saken oppdateres.

Jeg postla en A4-konvolutt på Brekstad, stemplet 4. mars i år. Brevet var tydelig adressert til min bror i Trondheim. Brevet kom fram 18. mars – etter 14 dagers sendetid.

LES OGSÅ: Posten vil slutte med A-post: – Pasienter i distriktene rammes

For omtrent 2000 år siden, da man i Romerriket benyttet postryttere eller kurerer som vekslet på faste stasjoner, kunne man med viktig statspost til de militære kommandoene og embetsverket, tilbakelegge inntil 32 mil i døgnet. En ordre fra Roma til legionens hovedkvarter i York i Nord-England, kunne således nå fram på nøyaktig sju døgn – inkludert kryssing av den engelske kanal. For mindre viktig post, var åtte mil pr. dag det vanlige. Dette postsystemet fungerte på et svært godt og omfattende veinett for hele riket.

Hva som i dag er Postens begrensninger her til lands, er ikke godt å si. Men det er ikke så mange år siden at tilsvarende brevpost kom fram til Trondheim dagen etter postlegging. Veiavstand fra Brekstad til Trondheim sentrum er ti mil.