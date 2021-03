Hjertet mitt blør for restaurantnæringa. Vi er slitne!

Fått tips om russetreff i påska: - Kan føre til at vi får smitteutbrudd

Ny skjenkestopp og nye permitteringer. Varelager som går til spille. Inntekt som faller bort. Man skulle tro man var vant til det nå, men det er like jævlig hver gang. Dette er tredje runde med stopp for vår og mange andres del, og vi er lei. Lei av en usikker hverdag, lei av permitteringer, lei av å ikke få gå på jobb. Og det virker som om vi bare blir dytta ned og gjemt bort. Vi får lite støtte fra stat, lite sympati og ingen lovnad om en bedre framtid. Vi blir kasta rundt i en smittevernverden, uten noe godt grunnlag. Det er snakk om tusenvis av arbeidsplasser. Vi er lei.

En kollega sa noe her til NRK i går som jeg ikke hadde tenkt på fra før. Oslo har hatt stengte kraner i et halvt år snart, men det ser ikke ut til at det hjelper. Er det da riktig «medisin»? Er skjenkestopp det beste tiltaket? I Trondheim ser man allerede hjemmefester med 20–30 mann. Og det er konsekvensene. Ukontrollerte fester, med null fokus på smittevern.

Vi i Trondheim har hatt åpne kraner siden januar og her er det nesten ingen smitte. Er det rart man blir provosert? Hvorfor kan ikke det være opp til kommunen å bestemme? Slike spørsmål kan man selvfølgelig spørre dag inn og dag ut, men hjelper det? Er det noen som hører? Hjerte mitt blør for restaurantnæringa.