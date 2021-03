Bystyret erklærer Trondheim som atomvåpenfri sone

Saken oppdateres.

Trondheim bystyre vedtok i februar 2018, som første norske by, å støtte ICANs kommuneappell med anmodning til regjeringen om å slutte seg til FNs forbudsavtale mot atomvåpen. Dette etter initiativ fra SV. Selv om Norge ennå ikke har gjort det, er det nå tilstrekkelig mange land som har sluttet seg til forbudsavtalen. Den trådte i kraft i januar 2021.

Vi ser med bekymring på en utvikling der allierte marinefartøy som er atomdrevet eller kan ha atomvåpen om bord, tillates å anløpe norske havner uten at kommuner kan hindre det. Når slike fartøy legger til kai i byer og andre tett befolkede områder, medfører det risiko for at befolkningen kan utsettes for alvorlig fare gjennom ulykker eller at man blir et angrepsmål.

Trondheim har allerede sluttet seg til den internasjonale bevegelsen «»Ordførere for fred». Den jobber for å hindre at tettbebygde områder er mål for angrep med atomvåpen. Denne uka vedtok bystyret på initiativ fra SV å erklære Trondheim som en atomvåpenfri sone. Det betyr at fartøy som kan ha atomvåpen om bord ikke får tillatelse til å anløpe Trondheim havn, eller at atomvåpen eller utstyr for bruk av atomvåpen ikke lagres i byen vår.

Slike symbolske vedtak kan få stor betydning ved at de skaper oppmerksomhet og debatt rundt storpolitikken lokalt. Et nylig og godt eksempel er landslagets T-skjorteaksjon mot brudd på menneskerettigheter i forbindelse med VM i Qatar, som har fått internasjonal oppmerksomhet. Lokale vedtak om nasjonal og internasjonal politikk kan bevisstgjøre og få flere kommuner til å gjøre det samme, og dermed bidra til en endring i nasjonal og internasjonal politikk på sikt. Vi er glade for at flertallet i bystyret støttet at ordføreren sender en ny formell henvendelse til regjeringen om at Norge tilslutter seg FNs atomvåpenforbud, og vedtok at Trondheim skal være en atomvåpenfri sone.