Fifa vil straffe en VM-boikott hardt. Det må vi tåle.

I disse dager arbeider et utvalg utnevnt av NFF med en utredning som skal gi det ekstraordinære fotballtinget et bedre beslutningsgrunnlag for å gi sitt ja eller nei til en boikott av VM i Qatar. Utvalget ledes av Sven Mollekleiv og består av representanter fra flere ulike miljøer. Kjernens beskjed til utvalget og fotballtinget er klokkeklar: Vi må vise FIFA at nok er nok. Dette gjør vi best ved å boikotte den tre uker lange propagandaoppvisningen i Qatar vinteren 2022.

Utvalgets oppgave er å utrede hvilke virkemidler som er best egnet for å fremme menneskerettigheter i arrangørland som ikke bryr seg om disse, foreslå retningslinjer for hvordan norsk idrett skal forholde seg til sportsvasking i fremtiden og å belyse konsekvensene av en boikottaksjon.

For hva kan FIFA komme til å gjøre dersom vi boikotter? Svaret er at det vet vi ikke, men at Fifa kan straffe oss med bøter og utestengelse fra mesterskap på både dame- og herresiden. Det betyr at vi må regne med at kvinnelandslaget nektes deltagelse i VM i 2023 og at herrelandslaget nektes deltagelse i 2026. Det vil være kjedelig for både fremadstormende landslag og det norske folk. Men det må vi tåle.

Vi kan ikke la være å gjøre det rette fordi vi er redde for konsekvensene. Boikott er et sterkere virkemiddel enn idrettstoppenes «kritiske dialog». Norske og utenlandske idrettstopper har frontet dialoglinjen i forkant av en rekke mesterskap de siste femten årene, blant annet i Kina, Russland og Qatar. Det vi ser i ettertid, er at dialogen ikke har effekt. Det hjelper ikke å snakke til noen som ikke vil lytte.

Talspersoner for dialoglinjen vil i denne sammenheng trekke frem at Qatar de siste årene har innført flere reformer for fremmedarbeiderne. Rapporter om skyhøye dødstall og arbeidernes hverdag viser at disse reformene kun eksisterer på papiret. Det holder ikke. I motsetning til hva NFF hevder, vil ikke boikott gå upåaktet hen. Derimot er det utvilsomt det virkemiddelet som er best egnet til å skape varig endring. Nei, vi tror ikke at fremmedarbeiderne i Qatar får det noe bedre hvis vi boikotter VM, men det vil de heller ikke hvis vi deltar og holder en «kritisk dialog». Å tro noe annet er naivt. Det en boikott kan bidra til, er at en slik tildeling ikke skjer på nytt.

En boikott når frem til sponsorene, og det er kun de pengesterke sponsorene som kan presse Fifa på rett kjøl. Hvis vi – grasrota i norsk fotball – velger å holde norske verdensstjerner hjemme fra VM i protest, vil det skape et jordskjelv som i sin tur utvilsomt vil påvirke både sponsorer og andre nasjoner. Hvis vi går først, blir det enklere for Danmark, for Sverige, for Tyskland, for Nederland og for andre land hvor den samme debatten pågår, å følge etter. Hvis vi tør å stå opp mot Fifa må Fifa endre seg. En boikott vil derfor skape ringvirkninger for tildeling av mesterskap i fremtiden.

Det sitter langt inne for oss å anbefale boikott. Vi vil også glede oss over VMs magiske øyeblikk, men ikke for enhver pris. Vi er stolte av at Rosenborgs årsmøte – med hele 202 mot 46 stemmer – valgte å støtte medlemmenes boikottinitiativ. Vi oppfordrer breddeklubber i og utenfor Trøndelag til å møte på Fotballtinget 20. juni, og håper så mange som mulig velger å følge i Rosenborgs fotspor ved å stemme for en boikott av «skammens VM». Dette er vår sjanse til å fortelle Fifa at nok er nok.