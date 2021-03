Når skal norske toppledere vise lønnsmoderasjon?

Stafett vekker konkurranseinstinktet hos små og store. Her er ti morsomme vinteraktiviteter for hele familien.

Lønnsadelen har slått til med full kraft igjen. 13,7 millioner i årslønn for DnB-sjefen, 10 millioner i lønn og pensjonsytelser for COOP-sjefen i Trøndelag. DNB delvis eid av den norske stat. COOP eid av oss kunder. «Litt ditt» står det å lese på mitt kundekort i COOP. Til administrerende i COOP Trøndelag vil jeg bare si; «mye ditt». Og hvor og hvem er styremedlemmene i statseide DNB og COOP Trøndelag når de fastsetter slike skyhøye gasjer?

Hva skal sykepleiere, bønder, lærere, barnehageansatte og ikke minst dama i kassa på COOP si og mene om griske ledere? Styrene i ovennevnte to selskaper består av personer som selv er lønnsledende i samfunnet, og følgelig er de villige til å bevilge lederne skyhøye honorarer. Dette har vært og er et formidabelt samfunnsproblem i Norge, og det bidrar til at folk mister all respekt for ledere. Skammelig, umusikalsk, og kvalmende!

Til alt overmål går NHO-sjefen ut i beste TV-sendetid og ber sykepleiere vise lønnsmoderasjon foran vårens forhandlinger. Han er også tydelig indignert over at Siv Jensen kan uttrykke sympati for sykepleieres lønnskrav. Og dette kommer fra en person som selv har mange millioner i årslønn. Måte på frekkhet! Protester, TV-debatter og demonstrasjoner biter ikke på grådige personer i «gutteklubben Grei»! Kan noen være i stand til å reversere lederes enorme appetitt på godtgjørelser. Hva mener våre folkevalgte på Løvebakken?