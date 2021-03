Breddefotballen forstår heller ikke smittevern-reglene, Erna!

Trøndersk taxi-eksplosjon: - Det er så ille at mange nå velger å sykmelde seg fordi de tjener for lite

Melkebonde fra Oppdal: Nå du kjører til hytta di, tenker du kanskje at her var det vakkert.

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg tillot seg selv og sine venner et førpåskegilde og 60-års feiring med 13 gjester til bords på Geilo. På begrenset romplass innendørs. Samtidig nekter Erna og regjeringen 50 000 breddefotballspillere og spille kamper og trene utendørs på store fotballflater.

LES OGSÅ: Politiet vil avhøre Solberg etter Geilo-turen

Det til tross for at Norges Fotballforbund nylig viste til en ny rapport om konsekvenser for åpning av ordinær trening i breddefotballen for voksne, som konkluderte med at gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning av smittetrykket i samfunnet.

LES OGSÅ: 50 000 fotballspillere i Trøndelag krever gjenåpning av fotball – nå!

Disse pandemitider tærer på for de fleste, og familien Solberg valgte å invitere til et førpåske gilde for sine nære venner. Alt i alt 13 personer. Ikke for en dags feiring, men for to dager. Selv deltok hun på det ene. Hyggelig det, hadde det ikke vært for at fruen selv hadde innført en lov som på det tidspunkt tillot totalt ti gjester innendørs.

Lå det ingen Kinderegg ved bordet eller en påskehare som spratt opp og visket verten eller gjestene i øret at «hør nå her, det er ikke lov å ha så mange inne her i det lille rommet?». Hun med det øverste ansvaret for å kunne reglene husket det ikke. Ingen andre heller.

LES OGSÅ: På fem år er 10 000 barn blitt borte. – Fotballen har blitt mer elitepreget

På Geilo er det kanskje vide rom innendørs, men langt mindre plass og rom enn det er på en fotballbane der det spilles 11 mot 11 utendørs for dem som er over 20 år. En gruppe som ikke har fått lov å spille fotball på over ett år. Ei heller dem som spiller tre mot tre, eller sju mot sju i barne- og ungdomsfotballen. De kan heller ikke spille fotballkamper. Det kan visst nemlig dannes ei pølsekø-ansamling på flere personer som vil se på disse, og det er ikke bra. Nei, mye pølsespising er ikke bra.

Siden mars i fjor har breddefotballen vært stengt for all aktivitet. Samtidig har kranene i flere perioder vært åpne på restauranter og barer i storbyer landet over. På Solsiden i sommer satt det tett i tett med folk som koste seg i sommerværet. Breddefotball-spillerne fikk lov å samle seg på pub, men ikke trene og spille kamper på en fotballbane med 100–110 meter i lengde og en bredde på mellom 64 og 75 meter. Breddefotballen genererer jo ikke penger til samfunnet, må vite.

Kun god folkehelse. Fortsatt holdes breddefotballen nede av regjeringen. Fortsatt er det stengt. Men på Geilo var det åpent for de 13 med statsministeren i spissen, og det på et rom ti ganger mindre enn banen der de over 20 år nektes å spille og trene. Hun hadde planer om å reise fra Oslo til Bergen for å feire påske i sin hjemby. Men var kanskje for mett. Eller for å vise ansvar om å ikke reise. Breddefotballen forstår ikke smittevernreglene de heller, Erna. Og de er innmari sulten på å komme i gang.