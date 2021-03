Jeg ønsker meg også en «parafly»

Melkebonde fra Oppdal: Nå du kjører til hytta di, tenker du kanskje at her var det vakkert.

Jeg skulle forleden passere ei jente på fire år og moren hennes. De var nok på vei til barnehagen. Solen skinte. Jenta også. Og hun bar en paraply. En sånn høy en som omsluttet henne. Den var gjennomsiktig og med livlige små fargetrykk her og der. Inni denne gikk hun. Synet gjorde at jeg sa: Så fin paraply du har. En sånn ønsket jeg meg også som barn.

Hun sa: Det er ikke en paraply. Det er en «parafly»! Jeg kan se hele universet gjennom den. Og jeg kan fly dit jeg vil. Jeg sa: Oj, så fint da! Hun sa: Det er ikke for sent for deg heller. Du kan kjøpe en du også. Jeg sa: Det skal jeg gjøre. Jeg skal kjøpe meg en «parafly». Ha det fint da. Jeg skal sannelig kjøpe meg en «parafly». Fly på gleden og ideen hennes til Australia. Skal bare vente på et stikk i armen først.