Manglende vaksinasjon i påska

Det er overraskende å lese at kommunaldirektør Helge Garåsen «skjønte i god tid før påske at det ikke var lurt å planlegge vaksinering på røddagene i påska». Det virker som han ikke skjønner alvoret. Dette er ikke noe man kan ta lett på og man kan ta «ta når det passer». Alle er slitne av denne pandemien.

Vi er i en kritisk fase der det er meget viktig å få vaksinert folket så snart som mulig. Da velger altså vaksinesjef Garåsen å stoppe vaksineringen i Trondheim med begrunnelse at det er røddager. Det er ikke til å forstå.

Jeg er helt sikker på at mange kompetente frivillige kan tenke seg å være med å bistå med vaksinering i påsken for å få dette ferdig så fort som mulig. Jeg synes det er uhørt at Garåsen tar en så nonchalant tilnærming til noe som er så viktig for så mange.

