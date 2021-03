Nå er det påske, en litt annerledes påske

Saken oppdateres.

I år, som i fjor blir det for mange en litt annerledes påske. Mange har planer, og du som har hytte i Norge, kan reise på hytta med god samvittighet. Hyttedebatten har gått høylytt, og jeg aner en smule misunnelse i kommentarfeltet. Men det er faktisk ingen menneskerett å ha hytte. Jeg har hatt det, har det ikke lengre, og lever helt fint med det.

Mange gleder seg påske, og skal vi tro sosiale medier som Facebook og Instagram, er vi alle på fjellet, med ski og kakao. De anmodningene og reglene som er kommet på grunn av pandemien, debatteres også høylytt. Jeg opplever at mange begynner å bli lei, og det kan jeg forstå. Men jeg tror vi ikke har råd til å gi opp. Konsekvensene kan bli for store. Vi kan syntes ting er urimelige, og til tider vanskelige. Jeg mener ikke vi skal følge i flokk, bare for å følge. Men jeg tenker slik; hvem er jeg, og hvilken kunnskap har jeg for å vite bedre en fagfolk f.eks. i Folkehelseinstituttet (FHI). Ja, det er faktisk ikke helseministeren som sitter og finner på regler og anbefalinger, også han følger råd og anbefalinger.

Kommentarfeltet er fullt av folk som mener å vite bedre enn både forskere og FHI. Det er mange bedrevitere, og en ting er sikkert; etterpåklokskapen er en eksakt vitenskap! Personlig tror jeg det viktigste vi nå kan gjøre, er å stå sammen og bekjempe viruset.

Denne påsken er det restriksjoner på hvor mange du kan være sammen med. Dette vil nok gi utfordringer for enkelte. Men jeg velger å snu på det. Hvor heldig er ikke jeg som faktisk må gjøre et valg på hvem jeg skal tilbringe tid med. Ja, vi tar det nok litt for gitt, men for mange er dessverre virkeligheten at de har ikke det valget. De er ensomme, og har ikke mulighet til å velge ut to personer å være sammen. Ikke misforstå, vi skal ikke ha dårlig samvittighet Selvfølgelig skal vi ha lov til både å være sosiale og kose oss, men det er dessverre ikke alle som har det slik.

Det er en kjensgjerning at i høytider blir ofte de ensomme enda mer ensomme. Ensomhet er vondt og ensomhet rammer både unge og gamle. Vi vet at ensomhet kan lede til depresjon, manglende mestring og langvarig sykdom. Faktisk viser forskning at hele 16 prosent, nesten 1 av 5 nordmenn er ensomme, og at det rammer alle aldre, både unge og gamle.

Uavhengig av alvorlighetsgrad må mennesker med psykiske helseutfordringer tas på alvor og møtes med respekt og profesjonalitet. Innsatsen må settes inn tidligst mulig, og et godt lavterskeltilbud er viktig for at mennesker oppsøker hjelp før små problemer blir for store.

Jeg er derfor stolt over at Høyre fokuserer på hvordan man kan bidra til at mennesker i alle aldre kan føle seg mindre ensomme. Psykisk helse er blant Høyres viktigste satsingsområder. Vi vil legge til rette for økt brukerinnflytelse, kortere ventetider, bedre forutsigbarhet og bedre kvalitet.

Jeg anser meg som sagt heldig, som har mulighet til å kunne velge hvem jeg skal ha besøk av, men jeg er opptatt av at de som ikke er like heldige. At de ikke skal føle seg alene. Derfor oppfordrer jeg akkurat deg til å bli med på en aldri så liten innsats. Du kan gjøre noe akkurat nå. Ring, eller send en melding til noen du vet er alene. Slå av en prat, eller spør om du kan ta deg en tur. For en ting er sikkert; kaffen og kaffebrødet smaker ekstra godt når du har noen å prate med! Riktig god påske!

