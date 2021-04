Ikke sett sykepleieren opp mot vaskeren på sykehuset!

- Vi har fått et akutt problem som følge av korona. De har dratt teppet under oss

Vi er nå særdeles bekymret for at norsk landbruk blir ofret for eksport av fisk

Saken oppdateres.

Siv Jensen (Frp) forstår som vanlig ikke situasjonen til oss på gulvet når hun foreslår å skrote frontfagsmodellen. Som arbeiderklasse har vi ikke løftet oss fra Europas fattigste land til velferdsgiganten Norge ved å sette grupper opp mot hverandre. Vi har gjort det gjennom solidariske løft og den enorme felles streikekraften som ligger i at halvparten av Norges befolkning er innmeldt i en fagforening.

LES OGSÅ: Det siste vi trenger nå, er en streik

Kort oppsummert: Når vi står sammen og backer hverandre, gjør vi det norske velferdsprosjektet mulig. Velstanden vi har, kommer ikke fra deling eller skaping alene; det kommer fra kombinasjonen av skaping og etterfulgt av deling. Når det er vi, arbeiderklassen, som står for skapingen, er det selvsagt også våre representanter som burde stå for fordelingen av disse verdiene. Da er man avhengig av at alle får en lik mulighet til å være med på fordelingsdebatten, og man er avhengig av at enkelte karrierepolitikere ikke lykkes i å sette gruppene opp mot hverandre.

LES OGSÅ: LO om lønnsoppgjøret: Vi har ingenting å gi

For det er ingen naturlov i at arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge kan spille på samme bane og finne løsninger som fungerer for begge. Av alle verdens over 200 land er det et absolutt et fåtall av dem som klarer å finne denne balansen, og i det absolutte flertallet av land nyter storkapitalister hensynsløst av arbeiderklassens frukter.

Å rote med den demokratiserte fordelingen ved å sette sykepleieren opp med vaskeren på sykehuset er ikke bare kortsiktig; det er usolidarisk og skittent spill. Dette vet Siv Jensen når hun prøver å spille sykepleierne opp mot resten av arbeiderklassen.

LES OGSÅ: NHO: Lønnsoppgjøret må ikke svekke konkurransekraften

Det å skrote en modell som siden 1966 (!) har sikret gode oppgjør for arbeidere i hele Norge, hadde ikke bare undergravd arbeiderklassens samlede forhandlingsstyrke; det hadde vært et angrep på det ordnede arbeidslivets stødige røtter. Og det er i sann Frp-stil: Det antydes at vekst for arbeiderklassen må skje på bekostning av andre arbeidere, mens den øverste én-prosenten ikke trenger å bidra mer, selv om hver femte krone tjent går i deres lommer. Å prøve å spille arbeidsfolk opp mot hverandre for billige politiske poeng, er det eldste trikset i boka. Det er et lite sjarmerende punktum på en lederperiode.

LES OGSÅ: Lønnsfesten på toppen tar seg dårlig ut

For la det være klart: Vi er enige i at det endelig skal bli vanlige folk sin tur igjen. Etter valget må det bli slutt på symbolpolitikk og tafatte kutt til de av oss som sitter nederst ved bordet. Arbeiderpartiet skal ikke vente til 2023 (!) med å innføre pensjon fra første krone. Vi skal gjøre det fra dag én, og fra der begynne arbeidet med å rydde i alt rotet Siv Jensen har fått Høyres Erna Solberg med på.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe